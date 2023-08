“No se permiten mascotas”: el nuevo anuncio de Publix recibe críticas de los clientes

Si entra a su Publix más cercano es posible que note un nuevo cartel que le advierte a los clientes que ya no pueden llevar a sus mascotas al supermercado, excepto aquellos que son estrictamente animales de servicio.

Recientemente, estos anuncios han aparecido en las tiendas Publix, diciendo que los animales de apoyo emocional no pueden ingresar a las tiendas, mientras que los de servicio deben estar bajo el control de sus dueños quienes deben mantenerlos alejados de los carritos o canastas por motivos de higiene.

“Según la ley federal, los animales de servicio son perros o caballos en miniatura entrenados para realizar tareas para personas con discapacidades”, precisa el cartel de la tienda, que aclara que "la FDA no permite animales que no sean de servicio en las tiendas de comestibles. Los perros, mascotas y otros animales cuya única función es brindar comodidad, compañía o apoyo emocional, no califican como animales de servicio y no están permitidos en Publix, incluso con una nota del médico".

Los nuevos carteles advierten a los compradores que la ley de Florida prohíbe cambiar a sus mascotas en animales de servicio, pues se considera un delito menor de segundo grado cuyos infractores podrían realizar 30 horas de servicio comunitario para una organización que atiende a personas con discapacidades.

"Tergiversar a su mascota como un animal de servicio afecta negativamente la calidad de vida y la independencia de los usuarios de animales de servicio", asevera el cartel que se exhibe en las tiendas Publix.

Si bien esta política del supermercado no es nueva, los letreros intentan reforzarla aún más. Y desde que aparecieron en varias tiendas del sur de Florida han provocado reacciones encontradas.

Según un informe de WPTV, afiliada de NBC 6, una mujer de West Palm Beach dijo que se negaría a comprar en su Publix local porque ya no puede detenerse allí después de pasear a su perro.

Sin embargo, otra cliente dijo que estaba a favor de la política para que los alérgenos y gérmenes de los perros no terminen en ningún alimento abierto.