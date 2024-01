“No me arrepiento de ser un oficial electo honesto”: Joe Carollo reacciona ante orden del tribunal federal

Un tribunal federal ordenó a un alguacil federal que confiscara los bienes del comisionado de Miami Joe Carollo para hacer cumplir la sentencia de más de $63 millones en su contra.

El alcalde de Miami, Francis Suarez, dijo: "Yo hablé con el Comisionado esta mañana y él me indicó que nadie había ido a su casa para tratar de capturar o ejecutar algo en contra de un juramento".

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

En un comunicado enviado a Telemundo 51, Carollo dijo: "Si sangre es lo que quieren de mí, con mucho gusto les pongo mis dos brazos para que escojan el que prefieran y saquen mi sangre. Pero si lo que prefieren es paredón para mí, que me dejen saber en cuál pared de Miami lo quieren ejecutar. He estado de rehén por los últimos siete meses, esperando que la corte emita su fallo en varias peticiones que por ley federal tenemos que presentar antes de poder apelar. Una vez que la corte dé respuesta es que podremos apelar".

"No me arrepiento de ser un oficial electo honesto, que me ha pasado esto por defender a nuestros residentes del abuso de estos señores. Lo mejor que hizo Dios fue un día detrás de otro y sé que mi Dios me va a proteger de todo esto".

Carollo fue declarado responsable en junio en una demanda civil federal presentada por dos empresarios que lo acusaron de intentar destruir sus negocios como represalia política.El jurado concluyó que Carollo violó los derechos de la Primera Enmienda de los demandantes y les otorgó más de 63 millones de dólares.

Francis Suárez dijo que habló con el comisioando Joe Carollo en la mañana de este miércoles.