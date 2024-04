“No lo merecía”: Familia recuerda al hombre muerto en un choque y fuga en Fort Lauderdale

FORT LAUDERDALE, Florida - Una familia busca respuestas después de afirmar que Jeffrey Black fue atropellado por un automóvil mientras iba en su bicicleta y murió. La policía dice que el conductor se dio a la fuga, pero fue capturado rápidamente.

La sobrina de Black, Jessica Simone, dice que su tío solo estaba tratando de llegar a casa cuando fue golpeado. "Duele, no se siente bien y sabemos que no merecía eso", dijo Simone. "Con tantas personas malas en esta Tierra, te llevaste a uno bueno".

Black era conocido por muchos como "Bop" o "Tío Bop". Simone dice que su tío era el alma de la fiesta, no buscaba problemas y siempre estaba en su bicicleta. "Eso era, como él lo llamaba, su Lexus y su amante secundaria, iban a donde iban y esa era su niña, él y su bicicleta", dijo Simone.

Simone dice que su tío estaba en su bicicleta en Fort Lauderdale durante el fin de semana cuando fue golpeado por un automóvil. Una cámara de vigilancia de una gasolinera no muestra el automóvil que golpeó a Black, pero se puede ver que cae en medio de la carretera en Sunrise Boulevard y Powerline Road. La policía dice que el conductor, Max Fleury, siguió adelante. En cuestión de minutos, los agentes localizaron un vehículo con daños consistentes con un choque y realizaron una parada de tráfico donde arrestaron a Fleury.

"Él no lo merecía, él no lo merecía, y ser dejado en la calle como si fuera basura, como si no tuviera una familia, como si a nadie le importara y todos nos preocupamos por él", dijo Simone. "Su vida importa igual que la tuya".

En el tribunal, el estado le dijo al juez que Fluery tiene la licencia suspendida desde 2018.

El estado también mencionó su historial criminal, que incluye condenas por DUI y posesión de cannabis en 2012 y 2018, y condenado por conducir con licencia suspendida en 2019 y 2020. Fluery también tiene un caso pendiente de conducir con licencia suspendida en Palm Beach donde no se presentó en el tribunal.

Simone dice que en este momento, están recordando la sonrisa y la risa de su tío y rezando para que algún día puedan sanar completamente.

"No tengo remordimientos, lo siento, no los tengo", dijo Simone. "Habría tenido remordimientos si te hubieras quedado, pero porque lo dejaste en la calle no tengo compasión".

Fluery está acusado de no detenerse y permanecer en un accidente que involucra la muerte, conducir con licencia suspendida por tercera o más veces y operar un vehículo motorizado sin licencia válida. La fianza total es de $225,000.