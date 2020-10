No llegaron a hacerse prueba de Covid-19 pero recibieron cuenta del hospital

Una familia del sur de la Florida dice que, al principio de la pandemia, fue a un hospital para hacerse pruebas de Covid-19 y aunque no se las hicieron, recibieron una cuenta de más de 3,000 dólares.

Cuando el alcalde de Miami Francis Suarez dio positivo con coronavirus se pensó que pudo haberlo contraído luego de estar cerca de un integrante de la delegación del presidente de Brasil que lo tenía durante una visita en marzo. Esa delegación, fue recibida por el consulado brasileño ubicado en el mismo edificio que el restaurante Mundo Café en Coral Gables.

“Nosotros estuvimos preocupados porque nosotros vemos a la gente del consulado directamente… y teníamos miedo de habernos expuesto al virus”, explico Samuel Soares, uno de los operadores del restaurante. Por eso, cinco miembros de la familia Soares dicen que llamaron a un médico y luego al hospital de Hialeah buscando hacerse una prueba. “Yo llame llame antes y explique la situación y ellos dijeron si, tenemos tests (pruebas) y lo podemos hacer así que vengan para acá”, asegura Samuel Soares.

La familia explica que cuando llegaron al hospital, les pidieron sus identificaciones y tarjetas de seguro médico y luego los mandaron a una carpa instalada al lado del hospital. “Ellos nada más sacaron la presión y la temperatura y luego dijeron que nosotros teníamos algunos de los síntomas que pensábamos en estos momentos tener el virus”, explica Soares. Pero dice que les dijeron que no podían hacerles las pruebas porque no cumplían con los requisitos del CDC en ese entonces y la familia se fue.

Semanas después, la familia Soares dice que recibieron 5 cuentas por unos 700 dólares cada una. “¿Porque nos están cobrando por un ingreso a la emergencia, nosotros nunca ingresamos a la emergencia?” pregunta Soares.

El hospital de Hialeah nos dijo que, debido a leyes de privacidad, no pueden hablar acerca de un paciente. Pero que “El hospital monitorea y sigue las reglas del CDC y del estado para el suministro de pruebas de COVID-19. Nuestros médicos determinan si una prueba es adecuada para el caso de cada paciente, lo que requiere una evaluación médica por la que se factura a los pacientes ".

Carlos Arce, abogado especialista en ley de medicina dice que cuando una persona va a un hospital ellos tienen protecciones bajo la ley de la Florida. “Por ejemplo, una persona puede requerir un estimado al hospital antes que reciban el tratamiento”, dice Arce.

En este caso, la familia no solicito ese estimado y dicen que la cuenta no solo carecía de un desglose explicando porque eran los cargos, sino que también fue procesada como si no tuvieran seguro médico por lo que pidieron que volviera a hacer procesada. “A mi si me aplicaron el seguro después de varias llamadas”, dice Soares.

En total, la familia Soares dice que logro reducir 3 de las 5 cuentas, pero Samuel dice “ellos le pasaron la cuenta de mi mama a una compañía de colección. Estas compañías te ponen muy stress”.

El abogado Carlos Arce dice que una buena idea es involucrar a tu aseguradora. “El

seguro esta para negociar esas cuentas con los hospitales y con los médicos, así que, si se encuentra en esa situación, llame a su seguro, su seguro le va a ayudar, porque usted le paga al seguro para que le haga ese tipo de servicio”, dice Arce.

La familia ahora está trabajando con una agencia defensora del paciente para lograr reducir los cargos por los últimos 2 familiares y quieren que su caso sirva de lección para quienes busquen atención medica durante estos tiempos. No solo pidan un estimado de los cargos antes, sino que compárenlos con las tarifas promedio en páginas como https://www.fairhealthconsumer.org/