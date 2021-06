No llegan a un acuerdo de reanudar operación de cruceros

Los centros para el control de enfermedades y el gobernador Ron DeSantis aun no llegan a un acuerdo sobre si los cruceros podrán operar en los puertos de la florida este verano y de ser así, cuáles serían las condiciones. Ahora 3 alcaldes del condado Broward le han pedido al gobernador que considere su postura.

Son los alcaldes de Hollywood, Fort Lauderdale y del condado Broward. La alcaldesa de Miami Dade no tomó parte en esa petición. El gobernador dijo hoy que lleva 9 meses luchando para que los cruceros puedan navegar nuevamente en la florida, hoy dijo sentirse optimista.

"Creo que el fallo de la Corte de Distrito será a nuestro favor y que todos los barcos tendrán la habilidad de navegar", dijo hoy el gobernador en Key Biscayne cuando se le preguntó sobre la demanda en la que el estado desafía a los Centros para el Control de Enfermedades sobre la operación de cruceros en la Florida.

“No se confundan, si no habríamos presentado la demanda, nadie hablaría hoy de navegar, porque el CDC no se estaba moviendo”.

Su oficina, comunicó que ambas partes entraron en mediación, pero se ha llegado a un punto muerto.

Los CDC anunciaron que los cruceros podrán navegar si la mayoría de la tripulación y de los pasajeros están vacunados, pero una orden del gobernador de abril, prohíbe a las empresas exigir las vacunas de sus clientes, incluyendo la industria de cruceros.

“Pero el pueblo habló. Un 80 por ciento dice que no estarían cómodos en un crucero si los pasajeros y la tripulación no están vacunadas”, dijo Steve Geller, alcalde de Broward. Y agregó que “el gobernador necesita cambiar esa orden, pq aun si el CDC retrocede, que no lo creo, ningún barco zarpará de Florida si no hay garantías”.

DeSantis mencionó una investigación del CDC que supuestamente indica que un 90 por ciento de los que quieren ir en un crucero ya están vacunados y que no es necesario discriminar en contra de otros, haciendo referencia a las familias con niños”

El alcalde de Broward mencionó algo importante, que los puertos son operados por el gobierno federal. Hasta ahora el CDC dio la aprobación de realizar cruceros de prueba a Royal Caribbean, Carnival y Disney.