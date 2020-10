No habrá segundo debate presidencial

La comisión de debates presidenciales determinó que el segundo debate debe llevarse a cabo de forma virtual debido al diagnóstico positivo de COVID-19 del presidente Trump. Trump rechaza ese formato y esta tarde la campañna del exvicepresidente Joe Biden anuncia que el candidato demócrata participará en una asamblea con votantes esa misma noche.

Según la propuesta de la comisión de debates presidenciales, los participantes del encuentro, el moderador, y los productores estarían ubicados en el Adrienne Arsht Center, mientras que Donald Trump y el exvicepresidente Joe Biden participarían desde lugares remotos, pero Trump no aceptó este formato.

El presidente lo afirmó esta mañana vía telefónica en Fox News.

“No voy a malgastar mi tiempo en un debate virtual. Esa fue la respuesta del presidente, después que la comisión de debates determinó que no debe participar presencialmente en el segundo debate dada la incertidumbre por su salud”.

Joe Biden, candidato a la presidencia: “yo voy a seguir las recomendaciones de la comisión dijo Joe Biden esta mañana y determinaré qué hacer si el presidente se niega”.

El debate presidencial en el Downtown de Miami era muy esperado por muchos incluyendo el alcalde de esta ciudad, pero él fue uno de los primeros en expresar su preocupación después de que el presidente diera positivo por COVID--19

Francis Suáez, Alcalde de Miami, dice: “yo que fui enfermo tuve que estar en cuarentena por casi 20 días y a mí no me dejaron salir de mi casa si yo no tenía dos exámenes negativos”.

Hasta ahora, la Casa Blanca se ha negado a revelar cuándo fue la última prueba negativa del presidente, apuntando a su privacidad. Según las últimas indicaciones del CDC, un paciente debe aislarse diez días desde los primeros síntomas, pero los médicos del presidente no han aclarado cuales son los síntomas actuales del mandatario.

El presidente necesita debatir, dada su desventaja en las encuestas, según Carlos Curbelo, un crítico del presidente Trump.

Carlos Curbelo dice que “para hacer contraste entre el récord del presidente y el de Joe Biden si no aprovecha esas oportunidades si desperdicia esas oportunidades, si no las toma, entonces va a hacer mucho más difícil para él cerrar la brecha”.

Ante la negativa del presidente, Biden tiene previsto el 15 de octubre realizar un encuentro comunitario con votantes en Pennsylvannnia y el tercer debate está programado para el 29 de octubre. Aun la comisión no se ha pronunciado sobre ese encuentro.