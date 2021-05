¡No entres en pánico, Miami-Dade! Experto en la industria petrolera sobre el ciberataque al oleoducto Colonial

Colonial Pipeline inició el reinicio de las operaciones del oleoducto hoy aproximadamente a las 5 p.m. ET. Después de este reinicio, la cadena de suministro de entrega del producto tardará varios días en volver a la normalidad.

Con los informes de que el oleoducto Colonial, que se extiende por más de 5,500 millas y proporciona aproximadamente el 45% de la gasolina y el diésel a la costa este, ha paralizado parcialmente sus operaciones debido a un ciberataque, se entiende que se hayan formado largas filas en las estaciones de servicio en Florida, y que los precios estén subiendo.

Pero el Dr. Eduardo del Valle, un ingeniero químico que ahora trabaja como consultor de la industria petrolera, dice que el aumento de los precios es un efecto normal del verano que se aproxima, y que los habitantes del sur de la Florida no deberían estar comprando gasolina "en pánico".

Del Valle dice que hay combustible de sobra. Aunque el oleoducto está parcialmente cerrado, el sur de la Florida recibe su suministro de gasolina y diésel por vía marítima, por lo que permanecer en esas largas filas, dice, es una pérdida de tiempo.

Esto es lo que Del Valle tuvo que decir sobre el ciberataque, las compras de pánico, la declaración de emergencia del gobernador Ron DeSantis, y sobre qué hacer si quieres tener algo de gasolina extra a la mano, por si acaso.

P: ¿Por qué no deberían entrar en pánico los residentes del sur de Florida?

"La gente reacciona muchas veces porque no tienen la información, y la gente cuando lee en los periódicos empieza a hablar y a exagerar un poco. Lo que ocurre es que entran en pánico, y entonces ven una gasolinera, revientan corriendo a echarle gasolina, y yo le digo a la gente que están perdiendo su tiempo, porque si hay un lugar donde hay exceso de gasolina, donde los tanques están rebosando de gasolina, es aquí, en el sur de la Florida. ¿Por qué? Porque las refinerías en el Golfo de los Estados Unidos también están rebosando, porque no pueden bombear toda la gasolina y todo el diesel que producen por el Colonia Pipeline, y se están llenando los tanques, y lo tienen que sacar. Y buscan a la desesperada terminales que tengan espacio para almacenar la gasolina y el diesel. Y qué suerte tenemos nosotros aquí en el sur de la Florida, que todo el producto que nos llega por mar".

P: ¿Qué opinas sobre la declaración de emergencia del gobernador DeSantis?

"Yo me imagino que por precaución, no es necesariamente malo, y sobre todo cuando el público no está enterado de lo que está pasando y tienen miedo al pánico. Por ejemplo, yo pasé esta mañana por varias gasolineras y alguna tenían un poquito de cola y otra normal, como si nada hubiera pasado. Luego, eso depende de la gente cuando lo vea, y si psicológicamente ven las gasolinera llenas. Bueno, a lo mejor es un problema del Colonial Pipeline y debería yo de llenar mi tanque. Bueno, esta bien si tú quieres desperdiciar tu tiempo durante el día a ponerte en cola. Pero fundamentalmente no hay falta de gasolina, no hay falta de gasolina".

P: Si la gente quiere abastecerse de gasolina, ¿cómo deben hacerlo de forma segura?

"Yo diría que el almacenamiento de gasolina es muy peligroso. La gasolina es muy explosiva y si alguien lo va a hacer, que vaya a un jeep o alguno de estos lugares donde venden los recipientes específicamente diseñados para coger gasolina y lo mantenga fuera de la casa, porque van a tener gases tóxicos, y eso no es bueno. Pero mi recomendación es que no lo hagas ahora. La gente es testaruda, y hacer lo que les da la gana, pero yo diría que no hay necesidad ninguna de hacer semejante cosa".

Para informar sobre aumento de precios, comuníquese con la Oficina del Fiscal del Estado de Miami 305-547-3300 o envíe un correo electrónico a hotline@miamisao.com