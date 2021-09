Niños nicaragüenses desamparados tras paso de Ida

Unos 30 nicaragüenses, incluyendo 15 niños, están a punto de quedar en la calle, tras llegar a Florida huyendo del huracán Ida en New Orleans.

Ahora no pueden regresar, pues lo perdieron casi todo, los recursos no les alcanzan y la mayoría no califica para ayuda federal, ya que son indocumentados.

Edgardo Muñoz, padre de familia damnifícalo por huracán Ida, preocupado, dice: “nosotros salimos un día antes del huracán no esperamos que el desastre fuera de esta magnitud”.

Ahora Muñoz y 7 familias más están a punto de quedarse en la calle, pues aseguran que se les cavaron los recursos.

Los apartamentos en los que vivían estas familias nicaragüenses en New Orleans están destrozados tras el paso del huracán Ida.

La mayoría de estos nicaragüenses son indocumentados, trabajan en la construcción y limpiando casas.