Niño se recupera tras ser atacado por un perro

Un niño de 11 años se está recuperando después de ser atacado por un perro afuera de su casa en Deerfield Beach.

"Me siento mal. Me duele mucho el brazo", dijo Stefan Pierre.

Fue mordido por el perro en el patio afuera de su apartamento en Southwest 13th Place en Deerfield Beach, cerca de South Dixie Highway. Dijo que se estaba preparando para ir a la iglesia, caminó hacia el apartamento de su tío en el mismo edificio, cuando el perro lo mordió.

Luego dijo que el dueño del animal intervino.

"Después de eso, los tres perros comenzaron a morderlo por todo el cuerpo. Estaba en el hospital como yo", dijo Pierre.

La madre de Stefan, Eliette Dorsainvil, escuchó a su hijo gritar y salió para ver qué sucedió.

"No me siento bien porque soy madre. No me siento bien porque cuando salgo, veo a mi hijo en el piso, el perro lo agarró, mucha sangre", dijo Dorsainvil.

Ella llamó al 911, llegó una ambulancia y ella lo acompañó al hospital, donde le dieron puntos en el brazo.

La Oficina del Sheriff de Broward dijo que detuvieron a los tres perros. El Control de Animales del Condado de Broward también estuvo en el lugar.

La familia ahora está frustrada por lo que sucedió.

"La ciudad no hace nada… tres perros… no tienes control sobre el perro, porque el perro también lo empujó, todos pueden ser víctimas de esa manera", dijo Dorsainvil.

Aun así, está agradecida de que no haya sido peor.

"Podría haberlo perdido, gracias a Dios todavía está vivo", dijo Dorsainvil.