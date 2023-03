Niño recibe regalo de la policía de Coral Gables

Douglas, de 13 años, había pedido como regalo de Navidad una bicicleta, y aunque su mamá no pudo conseguirla, hoy la policía de Coral Gables sorprendió a este niño hondureño con su anhelado deseo.

Caminar a la escuela ya no será una opción para el niño. El abrazo a la asesora de la policía de Coral Gables quien tuvo la idea mostraba su aprecio por esta sorpresa.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Miami aquí.

“Yo le dije a mi mamá que quería una bicicleta pero ella me dijo que no podía y yo le dije que está bien, que cuando pudiera me la diera”, dice el niño.

La travesía de Douglas ha sido única. En el 2021 vino de Honduras por la frontera, solo, con su hermano, teniendo que dejar a su madre atrás.

Pero se pudo reunir con su madre, Helen Flores en el 2022. Una madre que está agradecida y orgullosa de lo rápido que su hijo se ha adaptado a la vida en los Estados Unidos. Hoy cursa séptimo grado en la escuela de educación intermedia Rockway y ahora su primera bicicleta en este país por supuesto le cambiará su día a día.

El Sgt. Alejandro Escobar, policía de Coral Gables, dice:

“Ayudarle a este niño y darle un chance más o menos para que pueda hacer cosas con esta bicicleta, para no destruir una bicicleta que estaba abandonada, nosotros se la vamos a dar a este niño”.

La madre nos dijo que pidieron asilo a la frontera y están a la espera de su cita en corte.