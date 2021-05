Niño de 12 años entre los 5 menores que protagonizaron persecución y choque en la I-95

Cinco menores de edad, incluido un niño de 12 años, enfrentan cargos en relación a la persecución a alta velocidad que tuvo lugar el miércoles en la mañana en la I-95 en el condado de Broward que terminó en un violento accidente que involucró a varios autos.

Este jueves funcionarios de la policía de Fort Lauderdale dijeron que los menores, que tienen entre 12 y 16 años, enfrentan cargos que incluyen hurto de automóvil, robo con allanamiento de morada, huir y abandonar la escena de un accidente que causó lesiones.

Al menos uno de los menores compareció ante el tribunal este jueves, donde se ordenó que permaneciera recluido sin derecho a fianza hasta su próxima audiencia en corte que quedó pautada para el mes de junio.

RELATO DE LOS HECHOS

Las autoridades aseguran que la cadena de incidentes comenzó cuando los agentes respondieron a una llamada de emergencia por un robo ocurrido justo antes de las 7 a.m. del miércoles en la cuadra 2200 del Northeast y la 28th Avenue, después de que los sospechosos intentaron robar un automóvil del garaje de una casa de Fort Lauderdale.

Poco tiempo después, los oficiales vieron la camioneta involucrada en el supuesto robo, y que a su vez era un auto que estaba reportado como robado en el condado de Miami-Dade.

Los oficiales intentaron detener la camioneta, pero sus ocupantes se negaron lo que dio inicio a una persecución. En la huída la camioneta golpeó a un ciclista en la 27th Avenue del Northwest y la 6th Street, pero según confirmó la policía, los sospechosos no se pararon a auxiliar a la víctima.

El vehículo sospechoso que conducía erráticamente entró en la I-95 en dirección sur, donde la Patrulla de Carreteras de Florida y un helicóptero de la Oficina del Sheriff de Broward se unieron a la persecución vía terrestres y aérea.

“Cuando el vehículo entró en la I-95 en dirección sur, uno de nuestros agentes lo vio en el área de Griffin Rd. Nuestros policías se unieron a la persecución en dirección sur hasta que el conductor del vehículo perdió el control y provocó un vuelco alrededor de la rampa de salida a Pembroke Rd y la I-95", explicó el teniente Yanko Reyes, de la patrulla de Carreteras de Florida.

Las imágenes aéreas de Telemundo 51 mostraron la persecución que involucró a una camioneta SUV perseguida por un vehículo de la Patrulla de Carreteras de Florida en dirección sur por la I-95, comenzando en Griffin Road. Además de la asistencia de la unidad aérea de la policía que también seguía al vehículo.

La persecución finalmente terminó en un accidente en la I-95 y Pembroke Road, donde el vehículo sospechoso se volcó y golpeó al menos a unos tres vehículos de civiles que conducían por la autopista.

“Todo lo que recuerdo es haber sentido un golpe en mi vehículo, luego empecé a dar vueltas y cuando me detuve vi a la patrulla frente a mi y a otro carro que estaba volteado con varios adolescentes en su interior y luego la policía me dijo que me vaya de la escena, fue muy traumático", recuerda Sharon Gauck, cuyo auto fue impactado en la persecución.

Los cinco sospechosos fueron trasladados en ambulancias al hospital Joe DiMaggio con lesiones que no ponían en peligro sus vidas. Por su parte, el ciclista golpeado también fue transportado al hospital por el Fire Rescue de Broward con lesiones que no se reportaban de gravedad.

FLPD continúa la investigación sobre el intento de robo de automóvil, mientras FHP se encarga del accidente que puso fin a la persecución en la I-95.