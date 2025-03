Niño cubano con problemas de salud recibe visa para recibir tratamiento en Miami

El niño cubano Damir Ortiz ya tiene visa humanitaria para viajar a Estados Unidos. El pequeño y su mamá viven en medio de la emoción de ver ya muy cerca un tratamiento en Miami.

La noticia llegó el viernes 7 de marzo después de largos meses de espera, complicaciones médicas y zancadillas burocráticas.

Noticias de Florida 24/7 en Telemundo 51. MIRA AQUÍ MIRA AQUÍ

"Es una emoción que estoy temblando, estoy fría como el hielo", relata desde la isla, Eliannis Ramírez, la madre del menor. Pero ella no es la única emocionada, en una vídeo llamada con Telemundo 51 dijo que "Damir se despertó se quería arrancar el tubo. Le dije que me lo iba a llevar para el país de los juguetes porque el dice que EEUU es el país de los juguetes, pero es el país donde se va a salvar".

La necesidad urgente de trasladarlo en una ambulancia aérea hacia Miami movilizó a miles de personas en Cuba y otras regiones del mundo. Y en menos de 24 horas, el monto económico para costear dicho viaje, de unos 45 mil dólares, ya se había recaudado.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

La activista Diasnurka Salcedo cuenta que "se recaudó el dinero gracias a Dios y a ustedes, pero hay dinero que no se ha cambiado pero aunque no se haya cambiado eso no va a ser impedimento para hacer el traslado".

Damir viajará a Miami para tratar una neurofibromatosis tipo 1 diagnosticada en Cuba. Pero esa fecha de llegada aún no se ha determinado porque su condición médica es crítica. "Está acoplado a un ventilador mecánico esperando a que se restablezca un poquito su función respiratoria a que se mejoren esos pulmones", explica la activista Diasnurka Salcedo.

Su madre apunta que este "es un traslado urgente de cama a cama, el niño está en condiciones delicadas".

Por su estado, el hospital Nicklaus Children exige un seguro médico activo para el menor, que les permita aprobar el vuelo de la ambulancia aérea. Ese trámite, está en curso. De aprobarse el documento, el viaje de Damir podría ser esta misma semana.