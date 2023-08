Niña salva a su madre y hermano de un incendio

Una niña se ganó el título de heroína después de salvar a su madre y a su hermano de un incendio en una casa en Davie.

Según Davie Fire Rescue, el incendio parece haberse originado en la cocina, pero se apagó rápidamente y evitó que se propagara a otras casas.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Miami aquí.

Los funcionarios de bomberos dicen que las cuatro personas que se encontraban en la casa fueron evacuadas, incluidos dos niños y dos adultos.

“Ayer compré un horno en Walmart, tal vez, no sé, porque era barato. Pagué entre 15 y 18 dólares en Walmart, esa es la única razón. Ayer les hice pizza a mis hijos”, dijo Melissa Cristo, una de las víctimas.

“No sé cómo pasó, tuve un incendio en mi cocina, no me di cuenta. Me lo dijo mi hija”, agregó Cristo.

Se contactó a la Cruz Roja Estadounidense para ayudar a la familia, mientras los inspectores de bomberos de Davie determinan la causa de las llamas.

Según las autoridades, no se reportaron heridos.