“Está luchando”: niña se recupera tras tiroteo que dejó a su madre y 3 hermanos muertos

Los familiares se han pronunciado tras el trágico tiroteo en Pembroke Park que dejó a una madre y sus tres hijos pequeños muertos y a un cuarto hijo y al presunto tirador hospitalizados.

El tiroteo ocurrió el miércoles por la noche en un complejo de apartamentos en la cuadra 3100 de W. Hallandale Beach Boulevard.

Noticias de Florida 24/7 en Telemundo 51. MIRA AQUÍ MIRA AQUÍ

Los agentes de la Oficina del Sheriff de Broward y oficiales de la Policía de Pembroke Park y la Policía de Hallandale Beach respondieron y encontraron a seis personas baleadas.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Julie Cruz, de 32 años, y sus hijos, Xion Solomon, de 11 años, Nova McKenzie, de 2 años, y Emery McKenzie, de 2 años, fueron declarados muertos dentro del apartamento.

La hija de Cruz, Phiinyx Solomon, de 8 años, también sufría heridas de bala y fue trasladada de urgencia a un hospital local.

El aparente tirador, Stephen McKenzie, de 34 años, también fue encontrado con una aparente herida de bala autoinfligida, dijeron las autoridades.

Stephen McKenzie está bajo custodia en el hospital y los cargos están pendientes. Se desconoce el motivo del tiroteo.

Cruz y McKenzie tuvieron dos hijos, Nova y Emery McKenzie. El hijo de Cruz, Xion Solomon, y su hija, Phiinyx Solomon, tienen un padre diferente.

Fuera del hospital el viernes, Rita Hanson, la abuela de Xion y Phiinyx Solomon, habló brevemente con los periodistas sobre la condición de la niña.

"Ella está luchando y va a salir adelante, Dios es bueno, eso es todo lo que podemos decir, Dios la tiene", dijo la abuela. "Ella nos necesita en este momento y solo quiero que todos oren por ella y ella estará bien, porque Dios la tiene".

Hanson dijo que la familia está conmocionada por la tragedia.

"Estoy tan molesto. Ya lo he hablado, es desgarrador para nosotros", dijo.

El jueves por la noche, NBC6 habló con la madrastra de McKenzie, Deon McKenzie, sobre los asesinatos. Dijo que ella y el padre de McKenzie están divorciados.

"Estoy muy conmocionado por la situación", dijo McKenzie.

Deon McKenzie dijo que está fuera de la ciudad, pero que está regresando al sur de Florida para estar con sus hijos. Dijo que la última vez que vio a su hijastro fue hace poco más de un año.

"Siempre fue tan respetuoso, no soñaría con verlo hacer algo así, especialmente con los niños porque era tan juguetón con los niños, tan amoroso con los niños, esa parte realmente me afecta, tiene que estar pasando por algo", dijo Deon McKenzie. "No creo que reaccionara en su sano juicio porque realmente es un amante de los niños".