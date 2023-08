Niña en quimioterapia pide poder reunirse con su padre y hermanos

En el Nicklaus Children's Hospital de Miami, una niña y su madre tienen un llamado especial para hacer realidad un nuevo sueño de la chica.

Su madre Matilde Arcivar lo resume del siguiente modo: "Que le permitan a mi hija volver a abrazar a su familia, a su padre, a sus hermanos. Yo también quiero abrazarlos. Ya son 6 meses que no los vemos".

Maty Valenzuela lucha contra el cáncer en varias partes de su cuerpo, que ya le ha provocado la amputación de su brazo derecho. Ahora recibe quimioterapia en el Hospital Nicklaus de Miami.

De sus días en familia, la niña recuerda: "Mis hermanos jugaban conmigo y ahora no tengo a nadie con quien jugar".

"Todos los días dibuja a la familia, escenas de cuando nos íbamos de viaje y hacíamos cosas juntos", precisa la madre, mientras la pequeña añora: "Quiero volver a viajar con ellos y también ir a la playa".

En el Hospital Nicklaus, recibe tratamiento médico, lejos de sus cuatro hermanos y su padre.

"Mi esposo tiene una solicitud de residencia permanente para la familia hace siete años. Pedimos que Inmigración nos ayude para ver si podemos adelantar ese proceso o ver si le otorgan una visa a él y a mis hijos para que puedan venir a visitar a Maty unos días, y estén aquí con ella", es lo que desea Matilde Arcivar.

En medio de su tratamiento, Maty hizo realidad su sueño de ir a Disney, de su viaje cuenta: "Me gustó mucho. Vi a Mickey y a las princesas. También fui al carrusel con caballitos".

La madre sabe de la condición debilitante de su hija. "Me doy cuenta de que el cáncer no da tregua y sigue avanzando. Y no sabemos cuál será el desenlace de ella. La doctora me dice que tienen muchos planes para ella, para tratar de ayudarla; pero no sabemos hasta cuándo su cuerpo va a seguir reaccionando bien de esta manera".

Maty tiene muy buen espíritu y ganas de vivir, pero insiste en que quiere ver y estar con su papá y hermanos. "Los extraño mucho y quiero abrazarlos".

Su madre refuerza la idea de que la niña "necesita eso, tener a su familia, abrazar a sus hermanos, a su papá y creo que eso va a ayudarla mucho en esta lucha".

Telemundo 51 ha contactado a dos congresistas federales del sur de Florida para ver si pueden ayudar en este caso, a que Maty pueda hacer su sueño realidad de que su padre pueda venir a verla.