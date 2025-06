“Necesita ayuda, lo dejaron solo”: desgarrador testimonio de la novia de Chocolate MC tras su noveno arresto

MIAMI – La noche del lunes, la voz de Yelena Ramírez rompió el silencio. En exclusiva con Telemundo 51, la novia del artista cubano Chocolate MC ofreció un testimonio conmovedor, pocas horas después de que el reguetonero fuera arrestado por novena vez en ocho años.

“Yosvany necesita ayuda. Lo han dejado solo. Igual que hicieron con el Taiger,” suplicó entre lágrimas.

Según Yelena, ella y el artista —cuyo nombre real es Yosvany Sierra— habían planeado hospedarse en un hotel la noche anterior a una cita en corte. Pero todo cambió cuando recibió una llamada inesperada desde prisión.

“Yo vine a mi casa a cambiarme de ropa … y me llegó una llamada de la prisión. Ahí supe que algo andaba mal,” dijo. “Él me contó que un fan lo grabó sin su consentimiento, eso lo alteró. Le dijo que no le iba a hacer nada ni quitarle el carro, pero el hombre lo siguió y llamó a la policía.”

El incidente ocurrió en el estacionamiento del supermercado Chávez, en Opa-locka, el pasado 3 de junio. De acuerdo con el reporte policial, Chocolate MC apuntó al fan con un arma —que resultó ser una réplica o juguete— y lo obligó a subirse a su vehículo.

Durante las siguientes dos horas, el reguetonero lo trasladó por diferentes lugares hasta dejarlo ileso en el suroeste de Miami-Dade.

Aunque la fiscalía confirmó que el arma no era real, los cargos son graves: robo a mano armada y secuestro. El artista se negó a comparecer ante el juez, y su caso continúa abierto.

Desde España, la madre del artista, Odalys Hernández, también alzó su voz tras ver la entrevista previa que Telemundo 51 realizó con su hijo el sábado.

“No es momento de enjuiciar. Mi hijo está mal. Perdió la mente,” expresó en un video.

Yosvany Sierra, conocido como Chocolate MC, acumula nueve arrestos desde 2016 y actualmente enfrenta cinco procesos judiciales activos en el estado de Florida por violencia doméstica, agresión sexual, secuestro armado y robo.

Y una acusación por supuestamente haber ofrecido $100,000 para asesinar a Damián Valdés Galloso, el preso señalado de matar al reguetonero El Taiger.

Mientras tanto, su entorno más cercano insiste: el artista necesita ayuda profesional urgente. “Está pasando muchas cosas, traiciones, soledad…”, dijo su novia. “Cuando le pase algo, será demasiado tarde para decir que lo amaban.”