Bruma y baja calidad del aire en el sur de Florida: estas son las razones

Los residentes del sur de Florida despertaron con cielos grises producto de una inusual bruma como consecuencia del humo que han generado incendios forestales en Canadá, lo que ha desmejorado la calidad del aire en esta zona.

La reducción de la calidad del aire en el sur de Florida se atribuye al humo de los incendios forestales canadienses que se ha extendido hacia el sur a través de la atmósfera, según el Servicio Meteorológico Nacional de Miami (NWS, por sus siglas en inglés).

Las imágenes de satélite compartidas por el NWS Miami mostraron las nubes de humo que se movían por gran parte del sureste de EEUU.

UPDATE: Latest observations indicate unhealthy air quality (especially for sensitive groups) - particularly in central and northern portions of South Florida.



