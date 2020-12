Navidad en soledad por la crisis del COVID-19 en Homestead

Esta navidad será difícil para todos, pero especialmente para quienes enfrentan la pandemia con menos recursos.

Estuvimos con familias humildes, que trabajan la tierra, en Homestead. Nos contaron como llegan a esta fecha entre la falta de recursos económicos y, en muchos casos, de trabajo. Un momento al que definieron como triste. Esta navidad para ellos tendrá un sabor agridulce.

Maria Barragán, residente de Homestead, trabaja en Farmworker Association of Florida dice que: “A veces no solo es el carrito para un niño, no es la muñeca para una niña. No es el juguete que le vas a dar, sino la alegría que lleva unión a la familia”.

Será una navidad sin encuentros numerosos. Sin duda la más extraña de nuestras vidas.

Es que la pandemia todo lo cambió, y para los más humildes la tristeza aumenta con la amargura de pasar navidad recluidos.

Virginia Solares, Trabajadora Rural de Homestead, dice: “Por la pobreza no hemos tenido navidades bonitas. Bueno, en una forma sí, porque estábamos juntos. Nos hacíamos una carne asada y convivíamos juntos. Pero ahora no vamos a poder”.

Casi al borde de las lágrimas, Virginia tiene un solo deseo en su corazón cuando piensa en la numerosa familia que dejó en México hace 20 años para venir a trabajar a Estados Unidos.

Melda es de origen guatemalteco y tiene 9 hijos. El mayor de 19 y la más pequeñita de 1 año y 3 meses. Embolsaba guayaba y trabajaba la tierra, en Homestead, pero esta desocupada desde hace 6 meses. Reconoce que por el virus esta será su peor navidad y eso le afecta.

Una situación que no le es ajena a los miembros de Farmworkers Association of Florida que ayudan a su comunidad con las donaciones que reciben.

“Muchas familias por la causa de la pandemia estaremos en soledad”, dicen.

Sin duda, nuestros mayores esperaban la navidad para juntarse y estar en familia. Sentir esa cercanía que nos distingue como hispanos, esta vez no la podremos tener y quizás nos ponga mal, pero es necesario por la seguridad de todos.