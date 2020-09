Múltiples arrestos en redada en hotel de Miami Springs

Al parecer se ha convertido en la nueva normalidad de algunos residentes de Miami Springs que aseguran verse afectados por el aumento de crímenes en la ciudad

“Esto comenzó a partir de marzo, esto se ha empeorado. Mis hijos no pueden salir afuera. El Front yard lo usan como baño público. La basura nos las vive tirando aquí, hay personas que caminan desnudas y personas consumiendo drogas en la calle”, dice una vecina, que prefirió ocultar su identidad por miedo a represalias, la mayor parte del problema proviene de este motel ubicado cerca de la calle 36 del noroeste y la east drive.

“Yo entiendo que la situación es difícil con todo este tema del coronavirus qué hay personas que están ofreciéndole lodging ahí, pero ser pobre y no tener donde estar no es lo mismo que ser delincuente”.

Y fue aquí precisamente donde este lunes las autoridades arrestaron a varios sujetos en un operativo que involucró a diferentes agencias del orden. La policía identificó a dos de los sospechosos que enfrentan cargos relacionados a posesión y venta de drogas.

“Desde que está la pandemia ya no tenemos turistas, solamente estamos trabajando con locales y no con las mejores personas que podamos decir. Uno renta una habitación a una persona y están en su privacidad, uno no tiene control de lo que están haciendo”, dice la gerente general de “Runway inn”

En este mismo hotel, a mediados de agosto, la policía arrestó a un joven de 17 años acusado de traficar sexualmente a una menor de 14 años. También por esos días y en el mismo lugar, dos personas resultaron heridas durante un tiroteo en marcha.

La gerente del motel asegura que están colaborando con las autoridades y el departamento de regulación profesional y de negocios de la florida visitó el motel y encontró varias violaciones sanitarias de alto riesgo.

Artículos inflamables almacenados en el cuarto del calentador de agua, insuficiente número de detectores de humo para personas con problemas de audición, el interior de la máquina de hacer hielo tiene sustancias parecidas a moho y desechos secos. Y la baranda de la escalera en mal estado.

Los residentes de Miami Springs han formado un grupo donde dicen le han escrito al alcalde, comisionados, y hasta la fiscal estatal de Miami Dade pidiendo que aumenten la vigilancia en la zona.