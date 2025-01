Mujeres describen los presuntos ataques sexuales perpetrados por los hermanos Alexander

Aparece nueva evidencia en el caso de los hermanos Alexander tras conocerse el relato de algunas de las mujeres que presentaron su denuncia en contra de ellos. Los hermanos ahora enfrentan cargos de agresión sexual en conexión con uno o más de estos casos.

Los videos muestran a los investigadores entrevistando a las mujeres donde declaran en detalle cómo supuestamente ocurrieron los presuntos abusos. Cabe destacar que previamente todos los acusados han negado las denuncias contra ellos.

En varias declaraciones grabadas en video obtenidas por Telemundo 51, tres mujeres describen encuentros sexuales violentos que, según dicen, fueron cometidos por uno o más de los hermanos Alexander.

“Y temí por mi vida, solo por lo que acababa de experimentar, y no solo por la violación, sino por cómo eran”, dijo una mujer cuya identidad está oculta. Ella reveló a los investigadores que pensó que se reunía con Alon Alexander para una parrillada barbeque en un condominio de Miami Beach el 31 de diciembre de 2016, pero en su lugar terminó sola con Alon, su hermano gemelo Oren y un tercer hombre, Ohad Fisherman.

“El simplemente me empujó hacia abajo. Y tenía sus rodillas y manos sobre mis hombros sujetándome”, relata la mujer, quien dice que Fisherman la sujetó mientras primero Oren y luego Alon se turnaban para violarla en el condominio localizado en la calle 58 y la Collins Avenue, en Miami Beach.

“Estaba llorando. Y sé que todo el tiempo les estaba pidiendo que no lo hicieran”, relata la mujer, quien recuerda: “Yo estaba como, por favor no, por favor no”.

Otra mujer le dijo a la policía que Oren la invitó a su casa en Flamingo Drive en octubre de 2021. “Empiezo a alejarme y mientras me alejaba él empieza a ponerse agresivo. Me besa y me sostiene con firmeza. Me rasgó la parte superior del vestido”.

La presunta víctima agregó que lo que comenzó como un encuentro coqueto terminó con él supuestamente asaltándola. “Me empujó sobre su cama y me quedé allí tiesa y en estado de shock y él se puso encima de mí”.

La mujer que dice que fue atacada en 2016 se lo confió a sus amigos y familiares, según el informe. Pero, le dijo a los investigadores que tenía miedo de los hermanos y de denunciar lo que pasó a la policía en ese momento.

“Tenían una presencia extraña”, dijo la mujer. “Fue un momento muy, muy, muy aterrador”.

Hablamos con Edward O’donnell IV y Joel Denaro, los abogados de Oren y Alon Alexander, quienes en un comunicado dijeron: “Las historias de las acusadoras se derrumbarán no solo bajo su propio peso, sino con evidencias que demostrarán que no son creíbles. Además de la obvia recompensa económica que buscan tras ocho años de no presentarse ante las fuerzas del orden, mostraremos evidencias, testigos y motivaciones que contradicen sus historias”.

Todos los hombres están esperando el juicio. Los abogados de Fisherman, que está bajo arresto domiciliario, no respondieron a nuestras solicitudes de comentarios. Oren y Alon están bajo custodia federal en Nueva York, donde, junto con su hermano Tal, también enfrentan cargos federales de tráfico sexual.