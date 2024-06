Mujer víctima de un atropello y fuga pide ayuda para encontrar al responsable

MIAMI, Florida - Margarita López, quien fue atropellada por un conductor que se dio a la fuga, expresa su gratitud por estar viva y solicita colaboración para identificar al responsable del accidente. El incidente ocurrió el pasado 31 de mayo alrededor de las 9 de la noche, mientras López atravesaba en su bicicleta eléctrica el túnel de la Autopista Federal Norte, cerca del Aeropuerto Internacional de Hollywood-Fort Lauderdale.

“Me siento en este momento dolida, tengo dolor en todo mi cuerpo, estoy contenta por estar viva, fue un accidente duro, yo estaba en una bicicleta y me pegaron por detrás”, declaró Margarita López, aún traumatizada por el suceso.

Según las autoridades de la Oficina del Alguacil de Broward, el conductor que presuntamente la atropelló se acercó a López después del accidente, intentó detener el tráfico, la ayudó a levantarse y recoger su bicicleta, la sentó y luego se marchó de la escena. López fue llevada de inmediato a un hospital del área, donde se le diagnosticó una lesión grave en la médula espinal y golpes en todo su cuerpo.

“Yo no me acuerdo de lo que pasó mucho, porque estaba manejando por el frente, me dieron por atrás, solo sé que me fui volando y llegué al hospital, pero no sé mucho de lo que pasó”, comentó López, quien dice no recordar claramente los detalles del accidente.

Cuando vio por primera vez las imágenes de vigilancia, López se emocionó, ya que no recuerda para nada ese momento en el que se encontraba entre la vida y la muerte. “No me acuerdo de eso, no me acuerdo del señor poniéndome al lado, no sé si yo hice algo mal, no sé si fue mi culpa, no sé lo que pasó”, expresó.

Debido a sus lesiones, Margarita López ahora enfrenta dificultades para trabajar y realizar actividades cotidianas. “Ahora no puedo trabajar, no puedo hacer nada”, lamentó. A pesar de su difícil situación, López tiene un mensaje importante para los conductores, especialmente para el que la atropelló y huyó de la escena.

Hay un GoFundMe creado para ayudar a Margarita López con sus gastos médicos y de recuperación. Además, cualquier persona con información sobre el conductor o el vehículo involucrado en este accidente de atropello y fuga debe contactar a Broward Crime Stoppers al 954-493-TIPS.