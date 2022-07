Mujer reclama por mal servicio de aerolínea que viaja a Cuba

Una mujer identificada como Mariangel Rodríguez viajaba a Cuba el pasado miércoles 6 de julio, pero cuando llego al aeropuerto de miami su vuelo con American estaba cancelado.

Mariángel Rodriguez, una cliente afectada, dice: “nunca me lo notificaron y se los enseñé, que no recibí nada. Ni llamada, ni correo”.

Aunque encontró capacidad para un vuelo ese mismo día, dice que tuvo que esperar más de 12 horas en el aeropuerto.

“Unas filas enormes. Nadie te daba explicación”.

Pero lo peor ocurrió después, a su llegada a Cuba: “cerró la estera y me dijeron: no llego tu equipaje, ni el mío, ni el de muchos pasajeros más”.

Asegura que su estancia de cuatro días en Cuba se resumió en viajes al aeropuerto para preguntar por su equipaje. Las maletas llegaron dos días después. Sin embargo, “ellos nos dijeron que su equipaje como iba no acompañado no se lo podían dar a ningún pasajero”.

Solo pudo ver las maletas de lejos. El equipaje regreso a miami, donde finalmente pudo recuperarlo el lunes. Ese día grabó un video.

“Cuando llegamos ya había una fila de personas irritadísimas con personas similares y peores a las mías. Equipajes perdidos, que no les aparecían a ellos en la computadora”, dijo Rodríguez.

Solamente por su equipaje y el de su esposo, Mariangel pagó casi 500 dólares.

“A mí no me han dado ni una sola respuesta sobre ese dinero. Dinero de un equipaje que no se usó”.

En sus maletas llevaba medicamentos para familiares enfermos y comida que tuvo que desechar.

“Si se me devuelve el dinero o no, no importa. Lo que no quiero es que esto se repita”, dijo Rodríguez.

American Airlines no ha dado respuesta sobre este caso.