Mujer pide que le devuelvan la mascota que le robaron

Desconsolada Onaymis Benítez pide ayuda para recuperar a su mascota que fue robada frente a su casa en Opalocka.

“Todos los días me levanto con la esperanza que hoy me van a llamar y llega la noche y vuelvo a llorar”.

Desconsolada y triste asegura estar Benítez desde que el pasado 17 de septiembre se robaron a su querida Angelina enfrente de su casa en Opalocka

“se puede ver un carro que da marcha atrás asechándola, baja el cristal, es un Ford Tauro negro de 4 puertas he ido por las cuadras”.

Y luego el carro y la perrita desaparecen, dejando un gran vacío emocional en su vida.

“Yo no puedo ser mamá y llevo 4 años con Angelina, ella es mi hija, la extraño mucho por favor a la persona que la tenga no le voy hacer pregunta le doy la recompensa y me devuelve a mi bebé”.

Y es que en los últimos meses hemos recibido varios reportes de Robo de mascotas cuyo valor en el mercado ha incrementado.

Yumislady Paz, dueña de pet shop de Hialeah, dice:

“Hace ya como unos 5 6 meses han aumentado los precios antes costaba 500 ahora mil a 1,500 los pajaritos de 150 a 300”.

“No saben el daño que nos causa el hueco que nos dejan solo quien ama a un perrito saben, hay muchas personas que te dicen te puedes comprar otro es solo un perro no llores ese espacio no se llena con otro no saben el daño que me han hecho”.

En medio de su desesperación esta madre perruna está ofreciendo sus ahorros para quien encuentre a su amada Angelina.

“Angelina es el bebé que nunca voy a poder tener es mi hija es todo, mi hija”

Para Benítez Su milagro de navidad sería volver a encontrarse con su mejor amiga.

“Es lo único que le pido a Dios que me dé la oportunidad de abrazarla de nuevo de tenerla conmigo”.

“Sería mi milagro de Navidad sería mi mejor regala estaría agradecida con Dios la vida”.

Angelina es un Yorkie, pesa de 4 a 5 libras y tiene 4 años si la reconoce usted puede cumplir este milagro de Navidad llame al: 786-568-0931.