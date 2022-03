Mujer pide justicia por la muerte de su esposo en fatal accidente

En total desesperación Laura Cabrera pide justicia luego de que su esposo Leonardo Hernández, de 31 años, falleció el pasado 21 de febrero cuando otro chofer, que según la policía viajaba en dirección contraria por Okeechobee lo impactó de frente.

Cabrera, esposa de fallecido, recuerda entre lágrimas. "Mi esposo era lo más bueno del mundo no tenía problema con nadie era un amor de persona".

Otras personas que se encontraban en la escena grabaron vídeos de lo sucedido en el fatídico accidente.

"Mi esposo salió como a la 1:45 de la mañana para su trabajo y a dos minutos de que llegara a su trabajo fue el accidente", rememora.

Tras el incidente el chofer que viajaba en el otro vehículo implicado fue transportado al hospital y permanece libre pendiente de la investigación algo que tiene preocupada a la esposa de la víctima.

Según ella, solo ve cómo pasan los días y su angustia crece. "Supuestamente me dicen que están esperando los resultados de alcohol en sangre y no están ... yo lo que pido es que se haga justicia".

Telemundo 51 contactó a la patrulla de carreteras a cargo de la investigación quien nos confirmó que están esperando los resultados de toxicología del conductor y nos aseguraron que están muy al tanto de la investigación.

"Es muy injusto, una persona que no le debía nada a nadie, que lo único que hacía era trabajar por su familia", recuerda Laura, quien solo recuerda a su esposo como un hombre muy bueno y trabajador.

"Yo lo vi antes de irse, se me sentó en la esquina de la cama y le dije: 'no despiertes a la niña'. Y me dijo: 'no'. Le dije: 'que tengas un lindo día', y esa fue la última conversación de ambos.

Según Laura el mayor anhelo de su esposo era tener una bebé, con quien logró pasar poco tiempo hasta que su vida se le fue arrancada de momento.

"Yo lo único que pienso es en mi niña que no va a conocer su papá solo fotos y recuerdos yo voy a ser que ella sepa quien era su papá".

Según la esposa de la víctima, él había acabado de abrir su compañía y lo único que quería era trabajar. La policía indicó que como en este caso hay una persona fallecida la investiga.