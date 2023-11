Mujer es sentenciada por abandonar 3 perros dentro de una casa

En una calurosa tarde del mes de julio un oficial del condado St Lucie llegó a una casa tras la llamada de una mujer que decía no había visto en semanas a su vecina y pensaba que se había llevado a sus perros, hasta que oyó ladridos.

El oficial de la policía del condado St Lucie se acercó a la parte trasera de la casa y observó a dos de los perros mirando hacia afuera. “Tengo a dos de los tres cachorros parece una casa abandonada, dos de los tres perros son puro pellejo y hueso, no he visto al tercero espero que no esté muerto”, dijo.

El oficial logró abrir la puerta, rompiendo el vidrio y le dio a los perros su primer aliento de aire fresco en semanas. De inmediato, se acercaron a un charco de agua de lluvia, pero el oficial les trajo agua y comida. Tras ingresar nuevamente a la casa a buscar al tercer perro no lo encontró.

En el interior de la residencia solo se encuentra suciedad y en el suelo un termostato marcaba los 98° de temperatura. A la semana una cuadrilla de limpieza encontró al tercer perro muerto y en avanzado estado de descomposición bajo una sábana.

Las autoridades arrestaron a Michel Doval quien señaló que el tercer perro murió antes de que se mudara. Aseguró que estaba huyendo de una situación de abuso doméstico y que tenía miedo regresar al lugar.

La fiscalía estatal tomó eso en consideración cuando le ofrecieron un acuerdo de culpabilidad a cambio de una sentencia máxima de dos años de cárcel asegurando que, a pesar del miedo, no tenía porque haber dejado a los perros.

Robin Friedman, directora ejecutiva de Filantropía en Big Dog Ranch, explica que “existen opciones y recursos ahí afuera que te pueden ayudar con el control y cuidado animal en cada condado y están los refugios como el nuestro, para eso estamos aquí”.

Mientras la mujer lloraba y pedía perdón, la asistente del fiscal estatal aseguró que el repudio y las denuncias de la comunidad funcionan. “El sistema de justicia hizo lo que el sistema de justicia debe hacer y creemos en castigos severos para quienes no cuidan a sus animales”.

En cuanto a los dos perros, Coco y Dixie ahora están saludables. Coco con una familia y otro perro con quien jugar, mientras Dixie tiene un nuevo papá y muestra una recuperación notable.