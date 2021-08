Mujer denuncia supuesta discriminación por su peso

Cuando Fallon Melillo llegó a Miami para un viaje de chicas a finales de julio, sus amigas y ella compraron boletos para un autobús de fiesta que los llevaría de South Beach a Daer Dayclub en el Hard Rock Hotel and Casino en Hollywood.

Melillo dice que su amiga contactó con un promotor que les vendió los boletos. Melillo envió el pago por Venmo, 40 dólares por un asiento en el autobús.

“El promotor preguntó cuántas chicas, no reveló ninguna información ni pidió fotos".

Melillo dice que la noche antes del evento vio una publicación en Eventbrite de Spring Break Miami Party Service. La invitación decía: "¡lo sentimos, no se permiten chicas obesas para esta fiesta!". Agregando: "el anfitrión es muy estricto en la apariencia. Por favor no pierdas tu tiempo ni el nuestro si no cumples con las calificaciones".

“Todos mis amigos eran como: wow, nadie haría eso. Y fuimos el próximo día.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

Según ella, el promotor le negó a ella y a sus amigas el acceso al autobús de la fiesta. Sin embargo, tomaron un Uber y no tuvieron problemas para entrar al club.

Melillo publicó su experiencia en Tik Tok y se hizo viral

Contactamos con un representante de Spring Break Miami Party Service, dicen que la publicación fue escrita por un tercero que habían contratado. Y que en realidad no dirigen el autobús de la fiesta. Piensan que era " hiriente, ofensiva, inapropiada y nunca debería haber ocurrido en primer lugar ".

“Tantas personas han experimentado esta discriminación por peso. El lenguaje fóbico a la obesidad sigue siendo difícil para las chicas más grandes”.

Por parte de Hard Rock obtuvimos este comunicado:

Terminamos rápidamente la relación comercial con este promotor de eventos independiente después de una investigación interna. Las acciones de este promotor no reflejan la cultura de inclusión de Hard Rock.

Melillo dice que las personas no deben ser discriminadas por su pesoy el club Daer dijo que están ofreciendo a Mellilo y sus amigos una experiencia VIP.