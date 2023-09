Mujer denuncia haber sido estafada tras alquilar un efficiency en Miami

El sur de la Florida está ubicada entre las zonas más caras para alquilar un apartamento en Estados Unidos, por lo que muchos residentes como Frinni Barreto aseguran estar desesperadas por encontrar un lugar digno donde vivir.

"A mi lo que me pasó fue que hace un mes vi por market place un anuncio que decía que rentaban un lugar en 1,200 (dólares), fui al sitio, vi las condiciones. El señor dijo que en un mes iba tener todo arreglado para poderme trasladar", sin embargo Barreto dice que el mes pasó y cuando se iba a mudar con su esposo encontró el efficiency ubicado en la 5800 del suroeste y la 38 calle de West Park en condiciones no aptas para residir.

Barreto cuenta que "llegó al lugar el 31 que me correspondía mudarme. El señor tenía todo acabado, no había arreglado nada el techo un hueco, se estaba cayendo. Me dijo que me lo arreglaba después que me mudara así que le dije que en esas condiciones no me podía mudar".

Fue entonces cuando el dueño le dijo que no le iba a devolver los 1,200 dólares del depósito, por eso ahora solo "le estoy exigiendo que me devuelva algo que no me cumplió a mi ... él dice que no me lo va devolver porque lo apartó, pero si lo apartó para mi, tenía que arreglar las condiciones y entregarme, no me iba a mudar en malas condiciones".

Frinni Barreto revela que va "a llevar el caso a la corte porque ese señor tiene que pagar, así como lo hizo conmigo lo va hacer con otras personas ... es duro. Para ganarme 1,200 tengo que trabajar casi 15 días nadie nos regala nada".

En medio de esta mala experiencia, Barreto hace un llamado a la comunidad para "que verifiquen a las personas y no le demos dinero sin un papel algo escrito y que esas personas no se aprovechen de nosotros que tenemos la necesidad de arrendar".

Hablamos telefónicamente con el dueño del efficency y dijo que por ahora no iba a devolver el dinero y que iba esperar a arreglar el litigio en una corte.