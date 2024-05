EXCLUSIVA – Mujer de Hialeah es acusada de golpear a su madre anciana

Una mujer de Hialeah enfrenta cargos por negligencia y daño físico contra un adulto mayor, su propia madre, una anciana de 96 años que permanecía bajo su cuidado desde el 2022.

Fueron los inquilinos de la presunta víctima quienes se percataron de las aparentes señales de violencia en el cuerpo de la anciana.

Según el informe de arresto de Elizabeth Benavides, en varias ocasiones los inquilinos tuvieron que darle comida a la anciana porque ella les decía que pasaba horas sin comer. Además, solían cambiarle los pañales sucios porque su hija no lo hacía.

Desde sus habitaciones, en el fondo de la casa, escuchaban a la anciana gritar en las noches, y a la mañana siguiente aparecía llena de hematomas, lo que llevó a los inquilinos a contactar al nieto de la víctima y sobrino de la acusada.

“Mi abuela está en el hospital, pero se recupera”, dijo Alessandro vía telefónica a Telemundo 51.

“Esto no me sorprende, porque yo lo sospechaba. Había señales de lo que estaba pasando, pero no quiero compartir los detalles en estos momentos porque hay una investigación activa”, agregó.

Alessandro llamó a la policía y cuando los oficiales llegaron a la casa, en el oeste de Hialeah, encontraron a la anciana con contusiones en los brazos y piernas, por lo que fue remitida a un hospital. La mujer explicó que al despertarse en medio de la noche, su hija se molestaba y ambas discutían, aunque no admitió que ella la golpeaba.

Benavides fue detenida y se le impuso una fianza de $15,000. La investigación reveló, además, que le suministraba a su madre dosis muy elevadas de un medicamento para dormir. La acusada alegó que los hematomas eran consecuencia de una caída dos semanas atrás, pero los vecinos mostraron a la policía un video en el que la anciana admitía que su hija le había causado las lesiones.