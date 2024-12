Mujer arrestada por intentar secuestrar a un niño de 3 años del patio de su casa

Un video de la cámara corporal de los oficiales de Hallandale Beach muestra el momento en que Pamela Monslave fue confrontada por los agentes, pues según la policía está acusada de intentar secuestrar a un niño de 3 años del patio de su casa.

El capitán Megan Jones, portavoz de la policía de Hallandale Beach, precisa que “la persona vive en la zona pero no tiene relación con la familia del menor. Es muy preocupante que estés en tu hogar y que alguien venga y trate de llevarse a tu hijo”.

El incidente ocurrió el 25 del mes pasado. Los vecinos observaron como la mujer tomó al menor que jugada en el patio cercado de la vivienda, pero al no reconocerla los vecinos le tomaron una foto y notificaron a la madre del menor que se encontraba dentro de la casa.

Según el reporte, Monslave puso al niño en el suelo y este corrió hasta su madre quien contactó a la policía.

“Ella dijo que vio al niño que se lo llevó y lo devolvió pero no había razón alguna para que ella se llevará al menor, no lo conoce , eso no es normal”, apuntó Megan Jones, portavoz de la policía de Hallandale Beach.

Monsalve quien según la policía reside en la zona, fue localizada y más tarde arrestada. Este martes se presentó en corte donde el juez le negó la fianza.

Las autoridades aprovecharon y enviaron un mensaje a la comunidad para evitar incidentes como este. “Preste atención a sus hijos, a sus alrededores y asegúrese de conocer a sus vecinos y que ellos lo conozcan a usted. Este es un claro ejemplo de como los vecinos impidieron que el niño desapareciera”, dijeron las autoridades.