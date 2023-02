Mujer acusada del intento de asesinato de su bebé

Todo este altercado por celular fue grabado por el novio de la acusada que fue la prueba para que la policía llegara hasta la casa de mujer y la arrestada afortunadamente cuando los oficiales llegaron encontraron a la pequeña en buena salud.

Ashley Diaz hoy está tras las rejas, según la policía por intentar asfixiar a su bebé de tan sólo un año, como parte de una amenaza a su novio con quien estaba teniendo una discusión por teléfono.

El informe de arresto indica que la acusada al parecer escuchó la voz de una mujer en el lugar de trabajo de su pareja y le exigió que le mostraba vía FaceTime donde y con quien estaba o si no mataría a su hija.

Joel Lopic, vecino de la acusada, dice:

“Ella siempre se mantenía adentro, salía a pasear con la niña, pero uno nunca se imagina las cosas que pueden suceder”.

El novio de Díaz les dijo a las autoridades que en esa videollamada vio como la mujer pateaba y empujaba a la pequeña hasta que comenzó a colocar una almohada sobre ella.

“Estaba ahogando a la bebé de un año de edad hasta el punto que las manos y los pies estaban perdiendo sangre, estaban blancos”.

El incidente ocurrió este martes al medio día en este apartamento ubicado en el 601 Sur con la avenida Flagler en Homestead, también quedó grabado en el celular del novio quien alertó a la policía para que fueran a su casa a rescatar a su hija.

“No era una almohada ordinaria, era una almohada grande negra que ella le puso encima en la cara y de la cabeza del bebé”

Los registros de corte también muestran que tras ser arrestada la mujer le dijo a la policía que estaba molesta con su pareja pero que ella supuestamente no tenía intención de hacerle daño a su hija y que solo estaba jugando.

Díaz enfrenta cargos por intento de homicidio en primer grado. La pequeña ahora está bajo custodia de su padre, la situación dejó asombrados a los vecinos.

“Todo se miraba bien normal, una familia, vi la policía que andaba por acá, pero no me imaginé lo que estaba pasando. Es la vida de una niña que no tiene la culpa de nada”.

Eliana Lorenzo, vecina de la acusada, dice:

“Bien duro es difícil porque es una niña chiquita”

La acusada permanece arrestada en la cárcel TGK sin derecho a fianza y ahora tiene una orden de alejamiento de su bebé por todo tipo de medios. En 21 días tendrá otra audiencia en corte.