Muere una de las mujeres involucrada en accidente de auto con un policía

Una de las dos mujeres que fuera arrollada por una patrulla de policía este sábado en Flagami falleció a causa de sus lesiones luego de que fuera llevada al hospital Jackson Memorial en estado crítico.

La víctima ha sido identificada como Michelle Verónica Salmerón Membreno, quien tenía 23 años al momento de fallecer, y estuvo involucrada en un incidente ocurrido cerca de la calle 7 del noroeste y la avenida 46, este fin de semana.

El reporte dice que un oficial de policía se desplazaba en dirección este, cuando un automóvil gris, que circulaba en sentido oeste, intentó girar a la izquierda, provocando la colisión. El impacto fue tan fuerte que la patrulla perdió el control y terminó subiéndose a la acera, atropellando a las dos mujeres que se encontraban en la zona peatonal.

El conductor del automóvil gris recibió atención médica en el lugar, mientras que el oficial herido también fue llevado al hospital, aunque se encuentra estable.

Personas que presenciaron el choque de los vehículos dijeron: "Estaba buscando a mi perro y escuché a la policía y un fuerte estruendo", dijo un testigo. "Me sentí triste, me siento mal por quien sea. Me siento mal por la familia; nadie merece que les pase esto".

Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del choque, mientras recopilan testimonios de testigos y revisan videos de vigilancia para determinar si hubo alguna violación a las normas de tránsito o si el giro del vehículo gris fue indebido.

Las autoridades han pedido a cualquier persona que tenga información relevante sobre el suceso que colabore con la investigación para esclarecer los hechos lo antes posible.