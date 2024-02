Muere un oficial de la Patrulla de Carreteras de Florida mientras buscaba detener a un fugitivo

Un oficial de la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP, por sus siglas en inglés) murió trágicamente mientras intentaba detener a un delincuente que huía por la autopista I-95 en el condado St. Lucie, este viernes en la mañana, dijeron las autoridades.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, se refirió a la lamentable noticia en un post en su cuenta de X. “Nuestros corazones están con la familia del policía de FHP Zachary Fink, quien fue asesinado en el cumplimiento de su deber mientras intentaba detener a un delincuente que huía en el condado de St. Lucie”, escribió el gobernador.

Un hombre se encuentra detenido en conexión con la muerte de Fink, dijo la policía de Port St. Lucie.

El vehículo de FHP estuvo involucrado en un choque con un camión trailer en la autopista I-95, al sur de Crosstown Parkway.

Imágenes aéras de WPTV, canal afiliado de NBC, mostraban al camión volcado de costado y la parte delantera del vehículo con severos daños. A pocos metros de distancia, el vehículo de FHP con graves destrozos en la mediana de la carretera.

Our hearts go out to the family of FHP Trooper Zachary Fink, who was killed in the line of duty while attempting to detain a fleeing felon in St. Lucie County.@CaseyDeSantis and I are praying for the Fink family and the entire FHP community. pic.twitter.com/iWYuKqrkZF