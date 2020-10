Muere un hombre en tiroteo en Miami-Dade

Investigadores de Miami Dade escucharon disparos y al llegar encuentran una víctima fatal y vehículos. que huyen, en la calle 44 del noroeste en la avenida 27 donde continúa la investigación.

A media mañana de este martes y a plena luz del día, un cuerpo yacía en la acera de este sector de la avenida 27 a la altura de la calle 44 del noroeste de Miami Dade.

Joe Bilbao, residente del área, dice: “hay niños y aquí hay muchas familias y eso y es lamentable”.

Y Roberto Ramírez quien trabaja en la zona, asegura: “no es fácil el área esta…hay que tener cuidado”.

Y es que según se informó investigadores policiales del distrito de northside en el departamento policial de Miami Dade, trabajaban un caso no relacionado, cuando escucharon disparos.

Álvaro Zabaleta, del Departamento Policial de Miami Dade, dice: “Ellos pensaron en el momento que les estaban disparando hacia ellos, pero cuando lograron visualizar y a mirar más o menos como estaba la situación se dieron cuenta que vieron un individuo que es la víctima en este caso corriendo en la 44 rumbo este de la 47 avenida y fue baleado y ven cuando el cae”.

Pero eso no fue todo, “ven un carro blanco posiblemente un SUV y también un camión cuadrado del estilo que se utiliza para mudanzas pequeño, mediano en tamaño. Ven que huyen de la escena tambien”, dice Zabaleta.

Poco después del incidente, en la octava avenida y la segunda place de Hialeah. Oficiales lograron interceptar un vehículo.

“Que tiene la misma descripción a este camión y hay aproximadamente uno o dos personas detenidas esperando para ver si ellos están involucrados en este tiroteo”, dice Zabaleta.

Hasta el momento no se ha identificado a la víctima de este incidente y se sabe que los agentes que no necesitaron empuñar sus armas no resultaron lesionados.