Muere niño de 11 años tras dar positivo al coronavirus

Un niño de 11 años murió tras dar positivo al coronavirus, su padre dice, que no podrá recuperarse nunca de ese dolor.

“Me gustaría decirle al mundo que él amaba a todos. Él me enseñó unas cuantas cosas yo soy un hombre viejo y me enseñó la importancia de ser uno mismo”, dice.

Daequan Wimberly perdió la vida esta semana, la persona más joven que ha muerto por el virus en nuestro estado.

Era un niño que venía con diferentes enfermedades desde su nacimiento y eso lo hace un paciente más susceptible a este nuevo virus.

Su padre Jerry desde el hospital, pue él también tiene el coronavirus al igual que su otra hija, nos dijo que su hijo tenía complicaciones de salud pero que era un luchador.

“Él no tenía riñones se lo sacaron cuando era un bebé, pero era un niño especial en el sentido de que tenía que recibir diálisis tres veces a la semana y su desarrollo no era completamente normal con comparación a niños de su edad”, dice. “Él tuvo un trasplante de riñones hace cinco años y no fue exitoso, casi lo perdemos”, agrega.

Los médicos forenses determinaron que el covid19 y la neumonía fueron la causa de la muerte.

La familia, sin consuelo por la pérdida, envía un mensaje a la comunidad:

“La gente tiene que entender que esta enfermedad no es un juego hay que tomársela en serio no distingue a las personas por su raza o estatus social a cualquiera puede afectarle”.