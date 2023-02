Muere en Miami una leyenda del exilio: Esperanza Bravo de Varona

Ha fallecido la tarde de este jueves en su casa de Miami, uno de los grandes pilares del exilio cubano: Esperanza Bravo de Varona.

Esperanza fue una de las cinco bibliotecarias cubanas contratadas en la UM en la década de 1960, quien tuvo la grandiosa idea de crear una colección cubana desde el departamento dentro de la biblioteca en el que trabajaba, junto a Ana Rosa Núñez, Gladys Gómez-Rossié, Lesbia Orta Varona y Rosa M. Abella. Una idea visionaria que con el paso de los años se convirtió en la Colección del Patrimonio Cubano, establecido formalmente en 1998.

No son pocos los que consideran a esta grandiosa colección “el logro más notable alcanzado por la comunidad del exilio cubano”.

Esperanza Bravo de Varona siempre tuvo la visión de que todos los documentos, libros y mapas cubanos deberían estar juntos y que debería haber un personal designado para ayudar a los investigadores a explorar los archivos. También sabía el valor de cada pieza que recogían.

Por iniciativa propia y luego auxiliados por la administración, recogieron documentos, afiches, periódicos, mapas, libros y todo lo que tuviera que ver con la experiencia cubana y del exilio cubano.

Bravo de Varona durante más de 40 años trajo muchas colecciones y donaciones notables a la colección de la herencia cubana. En su honor la Universidad de Miami creó la cátedra Esperanza Bravo de Varona.

Otra faceta de la vida de Bravo de Varona fue la creación literaria. Entre sus libros conocidos están: “Posters of the Cuban diaspora: A bibliography (Seminar on the Acquisition of Latin American Library Materials bibliography and reference series)” y “Cuban Exile Periodicals at the University of Miami Library: An Annotated Bibliography (Seminar on the Acquisition of Latin American Library Material)”

Su nieta, Laura Rodríguez, periodista de nuestro canal hermano NBC 6 escribió en su página de Facebook: “Hoy perdí un pedazo de mi corazón. Mi amada abuela, Patata, ahora descansa en paz con Dios. Falleció rodeada de sus hijos y nietos… un verdadero testimonio de la familia que creó y del amor que nos brindó a todos y cada uno de nosotros. Ya no los hacen así.

“Patata: GRACIAS por tu ejemplo de fe, liderazgo y unión familiar. Que orgullo saber que tu legado siempre vivirá. Tus contribuciones para preservar nuestra cultura cubana son innumerables. TE ADORO. QUE EN PAZ DESCANSES ESPERANZA BRAVO DE VARONA”.