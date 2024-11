Muere el tercer policía de Palm Beach tras brutal choque en Loxahatchee

Un tercer agente de la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach murió días después de que él y otros dos agentes en motocicleta fueran atropellados por una camioneta mientras patrullaban.

El oficial Ignacio "Dan" Díaz murió el lunes en el hospital a causa de las lesiones que sufrió en el accidente del jueves por la mañana.

El cabo Luis Páez y el sargento adjunto Ralph Waller murieron el jueves a causa de sus heridas.

"Con gran pesar compartimos la desgarradora noticia del fallecimiento de nuestro tercer motociclista, el oficial Ignacio "Dan" Díaz, a las 12:42 pm de hoy. A pesar de su valiente lucha, el oficial Díaz perdió la batalla debido a las lesiones sufridas por el trágico accidente que también cobró la vida del cabo Luis Páez y el sargento Butch Waller", publicó el departamento policial este lunes en la red social X.

"Una vez más, nos encontramos de luto por la pérdida de otro héroe que dedicó su vida a servir y proteger al condado de Palm Beach".

