Muere el famoso gato que inspiró el libro y la película “Un gato callejero llamado Bob”

Londres.- Bob, el gato que inspiró a su dueño, James Bowen, a escribir la saga de libros "A Street Cat Named Bob" ("Un gato callejero llamado Bob"), ha muerto, según ha confirmado el propio Bowen.

Los libros están inspirados en la relación del autor con este gato callejero al que encontró abandonado y herido en 2007, mientras él intentaba salir de una adicción a la heroína, y decidió cuidarlo.

Bowen empezó así a llevar a Bob consigo mientras tocaba en la calle y vendía el popular "The Big Issue", la revista fundada en 1991 cuya venta proporciona ingresos para las personas sin hogar.

Escribió después el libro sobre la relación con su gato y la historia fue llevada al cine en 2016.

En una nota colgada en su página de Facebook, Bowen admitió que Bob le salvó la vida, "tan simple como eso", pues, relató, "me dio mucho más que compañía. Con él a mi lado, encontré el camino y la determinación que me estaba faltando".

Agregó que el éxito que los dos encontraron fue "milagroso", pues la historia llegó a millones de personas, y reconoció que "nunca hubo un gato como él y nunca lo habrá". "Siento -dijo- como si hubieran apagado la luz en mi vida. Nunca lo olvidaré".

Según los medios locales, el gato murió hace unos días con una edad cercana a los 14 años.

Por su parte, "The Big Issue" también difundió una nota en la que resalta que no olvidará el impacto que Bob ha tenido en la vida de James Bowen y en las de otros vendedores del rotativo.

"Nuestras condolencias están con James y con todos los que se han emocionado por este gato increíble", agregó la revista. Bowen consiguió un contrato para el libro en 2012 después de que un periodista local contase la historia de esta relación.

El libro autobiográfico fue un éxito de ventas y a él siguieron "The World According to Bob","A Gift from Bob" y "The Little Book of Bob", ("El mundo según Bob", "Un regalo de Bob" y "El pequeño libro de Bob") que se estiman han vendido juntos más de ocho millones de copias en más de cuarenta idiomas, según la editorial Hodder & Stoughton.

"Un gato llamado Bob" fue llevado al cine, con la interpretación de Luke Treadaway como Bowen y con la actuación del gato Bob como él mismo.