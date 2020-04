Muere atropellado un joven padre hispano

Una camioneta van de color blanco impactó y posteriormente arrastró por casi media cuadra a un joven padre de familia hispano en la Pequeña Habana causándole la muerta casi de forma instantánea.

Martha Ramos, madre de la víctima, anima al responsable a entregarse. "Que se ponga la mano en la conciencia, no fue un perro el que encontró en la calle, no fue un perro el que dejó tirado, era una persona, un padre, un hijo".

Giovani Alberto Merlos, de 39 años, había salido a comprar a una tienda cercana a su domicilio el sábado por la noche, cuando fue sorprendido por el vehículo que lo atropelló y luego se dio a la fuga.

Genaro Merlos, el padre de la víctima no puede negar su malestar. “A mi lo que me indigna es que este señor no se haya hecho responsable de haber parado y haberle dado auxilio, si hubiera parado y le hubiera dado auxilio tal vez el hubiera sobrevivido”.

El trágico hecho ocurrió el sábado cerca de las 9 de la noche en la intersección de la ocho avenida y la segunda calle en la Pequeña Habana. Las cámaras de seguridad de este establecimiento lograron captar el accidente.

Sandra Merlos, hermana de la víctima, pide a la “gente que haya visto algo por favor que colabore, que mire un van blanco que está lastimado, que cheque o que llame a la policía, la persona debe vivir por el área".

Giovani Merlos de origen guatemalteco era chef y deja huérfanos a tres hijos, dos de ellos menores de edad.

“Yo y mi esposa estamos bastante destrozados, yo le pido a este señor que se entregue o que trate de contactar con nosotros para aliviar el dolor porque esto no es justo”, alega el padre de la víctima.

Usted puede llamar a la línea de alto al crimen de Miami-Dade mediante el 305-471-8477.