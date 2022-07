Motociclista es embestido y abandonado a su suerte en medio de la vía

De milagro, José Carlos Rivera está vivo para contarlo, al joven lo chocaron cuando regresaba a su casa del trabajo y tras el impacto, el auto le pasó por encima y lo dejó abandonado en la escena.

"La llanta me pasó encima aparte de atropellarme me pasó encima y se dio a la fuga no tuvo la dignidad de pararse y ayudarme", cuenta el hombre, quien recuerda que trató de "tomar la placa pero no reaccioné bien se que es un carro plateado viejito".

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

El sitio donde José Carlos dice que volvió a nacer es una esquina en la 22 avenida y 22 calle del suroeste de Miami cerca de Coral Gables y el Downtown de Miami, algo que no sorprende a un señor de 78 años que trabaja frente al lugar donde pasó el accidente.

En la escena la policía recopilaba evidencias, y aunque no han revelado mucha información por el momento, se sabe que no hay nadie detenido por este choque y el atropellamiento que le pudo costar la vida a José Carlos.

La policía vinieron me apoyaron la moto estaba nueva lamentablemente trabajando para comprar mi moto me la dañaron estoy esperando para que me vuelva a traer mi mamá.