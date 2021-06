Misa de recordación a cubano víctima del derrumbe en Surfside

Misa de recordación para Manuel Lafont, de 54 años, una de las primeras víctimas mortales identificadas en la tragedia de Surfside.

Unidos en oración, amigos, familiares y hermanos de religión acudieron esta martes a la iglesia San Patrick en Miami Beach, a donde Lafont habitualmente, asistía a misa.

Rey Pérez, el hermano, dice: “este es el principio de tantas misas que van a haber en celebración a esas vidas y esas personas que desafortunadamente van a seguir encontrando.

Luis, amigo, dice: “este muchacho no se merecía, tenía a sus chicos tan chicos, no me conformo”.

Mani como le decían sus allegados, vivía en el apartamento 801 de la Torre Sur del edificio Champlain. Su hermano, Rey, asegura que donde quiera que esté, él está disfrutando con el padre de nosotros que falleció hace muchos años y allí están tomando una copa de vino, comiéndose sus quesitos.

Y es que Manuel Lafont contagiaba con su alegría y así lo quieren recordar sus hijos.