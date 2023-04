Minecraft Education Artemis Mission: videojuego ayuda a los niños a llegar a la luna

Volar a la Luna nunca fue tan fácil para los niños que ahora lo pueden hacer desde casa o la escuela y todo gracias al popular videojuego educativo Minecraft Education Artemis Mission.

Aumque llegar a la Luna también puede ser cosa de niños, una alianza entre Minecraft y la NASA permitió desarrollar una nueva herramienta digital.

Los videojuegos “Minecraft Education Artemis Mission” les permiten a los niños jugar y aprender; son 2 juegos que nacen por el entusiasmo que ha provocado en los más jóvenes el regreso a la Luna.

Laylah Bulman, Productora Ejecutiva de Minecraft, asegura que “en Minecraft Education estamos enfocados en cómo combinar el aprendizaje detrás del juego, es la manera más fácil de un niño acercarse al contenido y después explorar”.

Estos niños en su escuela están como en la Luna y no porque estén distraídos o no estudien, todo lo contrario.

Alexander Tillman, alumno de Academy for Innovative Education, dice estar “haciendo un código para llegar a la Luna. El instructor me ayuda para que haga lo que necesito hacer”.

Y si los primeros intentos fallan, eso no es un problema, “el punto es tratar de hacer lo mejor posible y también tener diversión”, comenta la alumna Julia Hernández.

“Y también no rendirse, como ella dijo, que si fallamos, otra vez, lo vamos a hacer y ahí vamos a aprender lo que nosotros hicimos mal y lo ponemos bien”, cree Ana Medina, otra alumna que juega Minecraft Education Artemis Mission.

El primer videojuego "es cómo construir un cohete, hablar con diferentes ingenieros y científicos de la NASA, en el videojuego, aprendes de las leyes de Newton, y después construirlo en el juego y lanzarlo”.

Y el segundo videojuego que se llama "Regresar a la Luna", es "donde trabajan en equipo como si fueran ellos astronautas en el Orion y usan programación para navegar, para vivir la vida cotidiana de un astronauta".

Antonio Leiva, alumno de Academy for Innovative Education, cuenta: “A mí me gusta mucho el espacio y con esto me ayuda a aprender de los planetas, y cómo llegaron a la Luna, cómo subieron a la Luna y cómo hicieron la nave”.

No hay obstáculos ni fronteras. El juego está disponible en 29 idiomas y tú imaginación es lo que cuenta.

“El juego viene con una guía educativa para que los padres puedan leer lo que están aprendiendo los alumnos, y vamos a ver si un padre quiere ser también un astronauta, porque pueden jugar juntos en el juego”.