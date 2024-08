Miles de venezolanos en Miami exigen reconocer victoria electoral de oposición

Miles de venezolanos se concentraron el sábado en las principales ciudades de Estados Unidos, incluyendo a Miami, Washington y Nueva York para denunciar el fraude electoral en las recientes elecciones presidenciales en Venezuela y reclamar la victoria del abanderado de la oposición, Edmundo González Urrutia.

Al Bayfront Park, en el centro de Miami, llegaron millares de personas con banderas venezolanas y pancartas que decían 'Fe y lucha' o 'Venezuela libre', en una explosión de apoyo entusiasta a la líder opositora María Corina Machado y a González Urrutia como el nuevo presidente electo.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada se vivió cuando la multitud de migrantes, que desbordaba el anfiteatro y las inmediaciones sin poder acceder al interior, cantó al unísono la letra del himno venezolano, muchos con lágrimas en los ojos.

"Estamos aquí para dar testimonio de nuestro apoyo a María Corina Machado y a todos los que están luchando para salir del régimen de Maduro. Logramos demostrar el fraude que hicieron en las elecciones y tenemos fe en nuestra líder", dijo Jennifer Bello, que junto a su marido, también venezolano, coreaba emocionada el himno nacional.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Los venezolanos, en pie de lucha junto a María Corina Machado

En Estados Unidos hay unos 750,000 venezolanos, de los cuales el 60% está en el sur de la Florida, según datos oficiales.

La directora del Comando Con Vzla en Estados Unidos., María Teresa Morín, destacó la entrega de Machado y aseguró que los venezolanos "vamos a seguir en pie de lucha y de manera pacífica para defender el triunfo de Edmundo González".

"Esto no es una fiesta. Estamos orando por nuestros hermanos en Venezuela, a los que Maduro arresta y tortura, y les enviamos un mensaje de esperanza". "No permitamos que el silencio se apodere de nosotros", pidió a las más de 25,000 personas que abarrotaron el anfiteatro y las cerca de 30,000 que no pudieron acceder y se quedaron fuera.

Entre los invitados que elevaron su voz en Miami para exigir la salida de Maduro del poder y mostrar su firme respaldo a Machado estaban el senador Rick Scott, el congresista Mario Díaz Balart y la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava.

Scott dijo a la multitud congregada que Venezuela necesita "el peso de Estados Unidos y de la comunidad internacional para castigar a Maduro ahora".

Anunció a continuación que el Senado va a presentar una resolución al Congreso para que Estados Unidos reconozca a González Urrutia como presidente.

El eco de fraude electoral que recorre hoy Venezuela y cerca de 300 ciudades de todo el mundo resonó también en Washington, donde centenares de personas se concentraron junto a la estatua de Simón Bolívar, frente al edificio donde se encuentra la Organización de los Estados Americanos (OEA).

La oposición "demostró la victoria de forma rápida y publicó las actas de votación, pero el desgobierno de Venezuela dice que ha ganado Maduro sin publicar datos y, de forma descarada, el dictador ha decidido mantenerse en el poder", dijo Uvaldo Burgos, caraqueño exiliado en Estados Unidos.

En defensa de la verdad

Para Burgos, esta vez el movimiento opositor está galvanizado por el liderazgo moral y coraje de María Corina Machado y "la ciudadanía y la oposición están unidas en este renacer" y en defensa de "la verdad".

En la concentración en Times Square, en Nueva York, también centenares de migrantes venezolanos se sumaron bajo el lema "Por la verdad" a las manifestaciones convocadas por la mayor alianza opositora de Venezuela -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

También volcaron los venezolanos en Nueva York su indignación en contra del resultado electoral que dio como ganador a Nicolás Maduro y gritaban "No nos pueden dejar solos", en una llamada al respaldo de la comunidad internacional.

Tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, el Consejo Electoral Nacional (CEN) de Venezuela dio la victoria al actual gobernante, Nicolás Maduro, con el 51.95 % de los votos, pero no ha publicado las actas de votación desagregadas que lo certifiquen, algo que le reclaman organismos internacionales y gobiernos.

La opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que publicó más del 80 % de las actas en una página web, afirma, por el contrario, que González Urrutia fue el ganador por un amplio margen y desconoce los resultados oficiales, al igual que gobiernos como los de Estados Unidos, Canadá o Argentina.