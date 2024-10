Miles de familias regresan a la costa oeste de Florida, tras el paso de Milton

Miles de familias de la costa oeste de Florida se enfrentan ahora a una travesía incierta mientras intentan volver a sus hogares después de evacuar por el Huracán Milton.

La situación en las carreteras, especialmente en la I-75, Alligator Alley y el Turnpike, es caótica, con una cantidad inusual de vehículos que parecen transformar las autopistas en gigantescos estacionamientos.

Las autoridades instan a la calma, advirtiendo que muchas rutas aún no están completamente despejadas y la seguridad sigue siendo una prioridad.

Susan Casey, residente de Fort Myers, que es una de las muchas personas que eligieron refugiarse en un hotel en el sur de Florida para escapar del impacto de Milton, dice:

“Nuestra propiedad no sufrió daños y no se inundó. Estamos muy agradecidos, pero sabemos que muy cerca de nosotros hay destrucción, como en Siesta Key, por donde entró el huracán. Eso me preocupa, al igual que el tráfico”.

Conscientes de la situación, Susan y su familia planean regresar a su hogar mañana, evitando así las largas filas de autos y los posibles peligros que puedan presentarse en el camino.

Imágenes de la I-75 y Alligator Alley muestran filas interminables de vehículos avanzando lentamente, con familias que solo desean regresar y evaluar los daños en sus hogares.

Joe Sánchez, de la Patrulla de Carreteras de Florida, dice:

“Se les pide paciencia, por favor. Estamos trabajando incansablemente para despejar las rutas. En estos momentos, hay lugares que no están abiertos por la seguridad del público. Todavía hay cables de electricidad en las calles, quizás incluso en el agua, y eso es un gran peligro”.

Para enfrentar la complejidad del regreso y la cantidad de personas desplazándose, la Patrulla de Carreteras de Florida contará con refuerzos. Más de cien patrulleros de Texas se unirán a las labores de apoyo en el estado para ayudar a coordinar el tráfico y la seguridad en las zonas afectadas.

Según las autoridades, al menos 15 condados recibieron órdenes de evacuación obligatoria debido a la amenaza de Milton, lo que ha llevado a un movimiento masivo de personas hacia refugios más seguros.

Las autoridades reiteran la importancia de seguir las recomendaciones y respetar las advertencias. El riesgo de líneas eléctricas caídas y otros peligros es real, y cualquier imprudencia puede resultar fatal.