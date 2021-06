Otra de las caras de la pandemia es lo que pasa en el mercado laboral. Hay miles de empleos disponibles, pero escasez de mano de obra. Las empresas deben recurrir a incentivos para estimular a las personas. En algunos casos con bonos de hasta miles de dólares.

Hada María Morales, Consultora laboral, dice:

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

“Hay un gran número de emprendedores que saben que la fuerza laboral, su emprendimiento, la necesidad de mantenerse abierto, es la fuerza que está moviendo a este estado”.

En una pescadería del suroeste de Miami Dade trabajaban entre 8 y 10 personas, antes de la pandemia. Ahora apenas llegan a la mitad del personal y no hay manera de conseguir nuevos trabajadores, dicen.

“Ponemos aplicaciones y no están apareciendo directamente. Las pocas personas que buscan trabajo viven en Texas, New York, o en sectores que no están cerca de la Florida”, dice el manager.

El pago de la gasolina y el aumento de la hora de trabajo son algunos de los incentivos que ofrecen las grandes compañías.

Los bonos de contratación de las empresas van desde los 300 a los 2 mil dólares. Amazon anunció que aumentará el sueldo de los trabajadores de su red de envíos y transporte a 17 dólares la hora. Y bonos de mil dólares para quienes quieran trabajar.

El dueño de una parrilla argentina en Weston, nos contó que tuvo que poner a trabajar a toda su familia para suplir la falta de empleados, que afectó en mayor medida el área de cocina.

Segun un informe de wallethub, los reclamos de desempleo semanales, en la florida, bajaron un 89.92 % en comparación con la misma semana del 2020. Esta es la tercera disminución más grande en todo el país.

Para los empleados, esta repentina pelea de los empleadores resulta atractiva por el momento, pero no se sabe hasta dónde llegará. Algunos empresarios creen que no se extenderá más allá de los 60 días cuando ya no se entregue más el seguro de desempleo.