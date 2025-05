Mike Hammer, asegura que EE.UU endurece su postura frente al régimen cubano

Mientras camina por las calles de la isla, seguido por cámaras discretas y autos oficiales que no se molestan en ocultarse, Mike Hammer, jefe de misión de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, deja en claro que no piensa quedarse callado ni encerrado.

Con una agenda que incluye reuniones con disidentes, familiares de presos políticos y ciudadanos comunes, el diplomático estadounidense se ha convertido en una figura incómoda para el régimen cubano, que lo acusa abiertamente de fomentar la subversión. Él, en cambio, asegura que su única intención es “escuchar al pueblo cubano”, un pueblo que, dice, está desilusionado de una revolución que ya no convence ni a sus propios defensores.

“Incluso dentro de la gran maquinaria del Estado, lo que escucho es que la revolución ha fracasado. La responsabilidad no es de Estados Unidos. El pueblo sabe quiénes son los verdaderos culpables”, afirmó Hammer en una entrevista reciente.

La presencia de Hammer en espacios públicos no pasa desapercibida. Reconoce sentirse constantemente observado, seguido y grabado. “Se ven los Ladas por todos lados. Sé que me están filmando”, dijo con naturalidad, como quien ya se ha acostumbrado al cerco silencioso.

Lejos de intimidarlo, esta vigilancia parece alimentar su determinación de continuar recorriendo la isla. Sabe que su actividad diplomática molesta a La Habana, pero asegura que no tiene intención de cambiar su estrategia. “No me preocupa. Lo que sí me llama la atención es cuando empiezan a movilizar gente para tratar de impedir que me mueva. Ahí hay que tener cuidado”, advierte.

Hammer dejó entrever que la administración Trump —de la cual se considera un fiel ejecutor de su visión sobre Cuba— está decidida a reinstaurar una política de presión contundente. Las recientes sanciones contra funcionarios cubanos, por su participación en la represión interna, son solo el comienzo, según asegura.

“Esta administración está determinada a sancionar a los represores. No puedo adelantar detalles, pero vienen más medidas”, subrayó.

La posición del gobierno estadounidense también se refleja en la política migratoria. Hammer confirmó un enfoque más estricto en el otorgamiento de visas de reunificación familiar. El mensaje es claro: Estados Unidos no quiere a represores caminando libremente por las calles de Miami.

“No queremos ver a funcionarios del régimen tomando mojitos en South Beach”, dijo con tono tajante.

La postura firme también ha generado dudas y reclamos. Se han reportado múltiples casos de visas rechazadas a ciudadanos que, sin pertenecer al Partido Comunista, sí trabajaron para instituciones estatales. Hammer reconoce que los errores pueden ocurrir, pero defiende el proceso de evaluación.

“Nuestro equipo consular toma decisiones basadas en la mejor información disponible. Siempre se hace el mejor esfuerzo. Si hay errores, se revisan”, aseguró.

Las declaraciones de Hammer llegan en un momento de extrema tensión en la relación entre Washington y La Habana. Mientras el gobierno cubano lo acusa de injerencia, él responde con el argumento del compromiso con los derechos humanos y la libertad del pueblo cubano.

“Mi labor es escuchar a todos. Como ellos reciben a su encargada de negocios en Washington, yo me reúno con quien quiera hablar conmigo”, enfatizó.

El futuro de la política estadounidense hacia Cuba parece caminar por una senda ya conocida: sanciones, presión diplomática y apoyo explícito a la oposición. Y en el centro de esa estrategia, Mike Hammer se ha convertido en algo más que un diplomático. Para algunos, es una voz de esperanza. Para otros, un agente de provocación. En cualquier caso, su presencia es hoy una pieza clave en el nuevo ajedrez entre La Habana y Washington.