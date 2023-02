Migrantes son devueltos a México tras cruzar la frontera pensando que los llevarían a Canadá

Un grupo de migrantes que estaban en México cruzaron ilegalmente la frontera de Estados Unidos guiados por un rumor que terminó siendo una total falsa alarma.

Gabriela, una migrante venezolana, cuenta que les habrían dicho "de que llegaban buses para subirte a Canadá. Y nada pasa".

Pero tras cruzar, muchos como una madre embarazada y con hijos, se enfrentaron a una dura realidad.

Bisleiky Muñoz, fue expulsada a México, tras intentar cruzar ilegalmente hacia EEUU. "De verdad, es mentira. Me acaban de expulsar de Estados Unidos con mis pequeños, con mis hijos. Tengo un bebé de tres años. Tengo una niña de cinco años y tengo ocho meses de embarazo".

La Patrulla de Protección de Fronteras reportó que desde mediados de esta semana que concluye casi mil personas llegaron con instrucciones específicas a las puertas 36 y 40 del punto fronterizo en El Paso.

"Ahora mismo acabamos de ser expulsados por Estados Unidos porque entramos el miércoles en la madrugada por la puerta número 40", cuenta un migrante venezolano.

Como él, cientos de migrantes del mismo origen cruzaron ilegalmente la frontera y buscaron cómo entregarse a las autoridades federales, tras un rumor de que los enviarían en autobuses a Canadá tras ingresar ilegalmente a Estados Unidos. Pero todos fueron regresados a México, como una mujer, cuyo esposo fue retenido por las autoridades migratorias de México.

Una migrante venezolana expulsada a México cuenta que le pedía a las autoridades migratorias: "Les estoy diciendo que me dejen por lo menos hablar con él, así aunque vayan a deportarlo, para que él me deje algo de dinero, porque no tengo donde quedarme, ni nada. Y en verdad no sé qué hacer".

Las autoridades federales creen que el rumor de los buses hacia Canadá fue propagado por las organizaciones criminales, operadas por los llamados coyotes que guiaron a los migrantes hasta la frontera sur.

Sin embargo, varios analistas consideran que la confusión pudo haberse originado en anuncios recientes de que la ciudad de Nueva York estaba comprando tickets de autobús hacia Canadá a migrantes que ya se encontraban en la gran manzana y que querían pedir asilo político en Canadá.

En tanto, en la frontera sur, estos buses los devuelven a México.

"Todo lo perdimos, hasta la ropa. Mire, con todo esto fue lo que salimos, como presidiarios, sin cordones en los zapatos, sin nada, con hambre. Dos días sin comer, sin nada, con esta gente no se puede, no se puede. Nos tratan mal. Nos dan malas respuestas", se queja una desesperada migrante venezolana.