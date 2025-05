Crece el miedo entre migrantes que ahora son detenidos en corte de inmigración de Miami

Hoy continuaron las detenciones de inmigrantes con I220-A en la corte de inmigración de Miami. Un familiar tomó una foto del momento en que detenían a un hombre en el tercer piso de la corte.

Yanet Correa es residente permanente pero su esposo fue detenido aunque "desde que llegó a este país lo único que ha hecho ha sido trabajar y trabajar como un mulo. Esto es una injusticia", dice ella.

La abogada del esposo de Yanet Piñeiro afirma que él ha sido víctima del sistema. "Cuando la persona entra por la frontera, ellos escogen procesarte bajo una ley y ahora aquí en la corte han decidido procesarlo bajo otra ley diferente".

Yulisa Hernández, peticionaria de asilo, dice que hoy "detuvieron como a 8 (personas) y yo tengo cita para el martes. Pero no sé qué va a pasar".

Aquí llegaron temprano estos (camiones) vanes, que familiares afirman se usan para trasladar a los detenidos.

El abogado de inmigración Antonio Ramos dice que "literalmente, nadie puede impedir una detención de ICE, ni siquiera un juez ni un abogado".

Thomas Kennedy, de la Coalición de Inmigrantes de Florida, ha publicado un video en sus redes sociales y afirma que esta detención ocurrió en un pasillo de al corte de inmigración de Miami.

La secretaria de seguridad nacional, Christie Noem, dice que esto es arrestar y deportar a criminales y gente que no fue vetada cuando entraron al país. Pero está gente ahora está siendo vetada y lo que va a pasar es que le va a dar miedo a la gente y no van a ir a sus audiencia en la corte lo que crea más caos en nuestro sistema de inmigración.

Las detenciones se produce luego de que hay una desestimación del caso en la corte. Pero según expertos habría solución. "Las personas deben oponerse al “dismissal” y pedir 10 días para contestar. Hemos visto casos que en el momento en que iban a ser arrestados no dejaron cerrar su caso y por eso no fueron arrestados", dice Ramos.

Sin embargo, el esposo de Yanet ni siquiera ha tenido esa posibilidad. Su abogada dijo: "Le he pedido al juez que me diera la oportunidad de oponerme a la posición del gobierno y simplemente no me han dado la oportunidad tampoco. La ley de procedimiento y las leyes de este país nos permiten oponernos; sin embargo, el juez no lo ha permitido.