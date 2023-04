Migrantes denuncian ser víctimas de mala asesoría legal

En el 2017, Alfredo Urrego llegó a Estados Unidos para estudiar una ingeniería. Luego, aplicó a la llamada visa EB2 que otorga un camino a la residencia, pero las cosas no fueron como esperaba.

“Ahora que pasó todo esto, empiezo a atar cabos y a sospechar de muchas cosas que se hicieron mal. Y definitivamente, estoy seguro de que estaba en las peores manos”, advierte Urrego quien denuncia una mala práctica legal.

Esta es una visa de interés nacional para personas que tienen carreras profesionales y cumplen ciertos requisitos. Pero aunque Urrego cumplía con ellos, la primera vez que presentó el trámite se lo negaron.

“En ese momento yo me siento con los abogados y les pregunto cual es mi panorama. Y ellos me asesoran, para iniciar un segundo caso”, remarca Urrego.

Y esta vez sí recibió su visa pero sin la posibilidad de aplicar a una residencia.

“Teníamos presencia legal pero no teníamos estatus. Cosa que no sabía que existía. Yo seguí aquí por recomendación de los abogados”, recuerda que sus abogados no lo alertaron y se desentenideron del caso.

“A mí me asignaron un abogado que fue quien me dio esta noticia y buscando en internet, me di cuenta de que esta persona ni siquiera es un abogado”.

Realmente esto es algo bien común, que estamos viendo, sobre todo aquí en Miami.

La abogada de inmigración, Rosaly Chaviano, quien no está relacionada con el caso asegura que muchos migrantes -sobre todo cubanos - son víctimas de mala asesoría legal. Casi siempre porque no tienen el dinero para pagarle a un profesional certificado.

Y la realidad es que cuando lo comparan con los honorarios de un paralegal, por ejemplo, van a ver una gran diferencia, pero esto podría tener un costo mayor.

“Tienen que abrir un caso contra esas personas que hicieron lo que no debían y presentar toda esa evidencia ante un juez”, explican los expertos.

A través de una página web, usted puede corroborar si una persona está autorizada o no a ejercer como abogado en la Florida.

“Lo que si sabemos es que es una práctica mal hecha. Si alguien está haciendo algo mal, debemos alertar a la comunidad y prevenir que a otras personas les pase lo mismo”, apunta

Alfredo Urrego ahora podría tener los días contados en Estados Unidos, algo que le preocupa, sobre todo, por su hija..