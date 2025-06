Migrantes atemorizados por detenciones de ICE en corte

Angustia y confusión; es lo que dicen sentir quienes se presentan en los tribunales de inmigración para regularizar su estatus. Dicen que el permiso legal que recibieron al entrar al país ya no es suficiente garantía.

Los controles migratorios, que antes eran rutinarios, se vuelven día a día con más riesgos, y el miedo paraliza a los inmigrantes que están en proceso de regularizar su estatus migratorio.

"Mi cliente está en un limbo porque la fiscalía ha desestimado los cargos anteriores y los va a volver a reabrir", dice Jannette Piñeiro, abogada de inmigración.

A Alberto, de origen cubano, lo detuvieron en una cita cuando se presentó a su control. Según su abogada, era la persona menos indicada para quedar detenido.

"Número uno porque tenía una petición de asilo pendiente, numero dos él tiene una reclamación de su esposa que es residente permanente hace un año".

Quienes atraviesan la puerta en la corte de inmigración de Miami no saben con qué se encontrarán?

"No, no saben".

Varios detenidos tienen la aprobación que habían recibido cuando entraron al país, pero ahora eso ya no es garantía para regularizar su situación migratoria. Le pasó al esposo de Yanet Correa que le aplicaron una orden de deportación acelerada, nos contó.

La política migratoria del Presidente Trump habrá inducido a un cambio en la interpretación de la ley que aplican algunos tribunales de inmigración, considera la abogada Pineiro.

"Pensamos que hay instrucciones especificas con estos abogados que representan al Gobierno en determinados casos, en la mayoría o en todos"

Al temor por las detenciones hay que sumar una sensación de confusión.

Cuando una persona entra a Estados Unidos por la frontera, las autoridades deciden bajo qué ley procesarla, pero eso puede cambiar en la corte considera la abogada.

"Mi cliente, que lo fui a visitar el viernes en la noche. Me sentí muy mal como persona, no solo como abogada, me decía: Pero, que yo he hecho? Explíqueme, porque yo estoy aquí. Mi cliente no tiene caso criminal, tiene su aplicación de asilo en tiempo, tiene la reclamación de su esposa. Que ha pasado mal, todavía no sabemos".

Algunos inmigrantes en proceso de regularización dicen que han perdido la confianza, que quieren hacer las cosas bien, pero al ver que se llevan a la gente sin mayor explicación les deja una sensación de desamparo.