Miami, Orlando y Tampa ya tienen su guía Michelin

Este mes fue lanzada la primera guía Michelin para Miami, Orlando y Tampa en una ceremonia en la que además 11 restaurantes del sur de Florida recibieron nuevas estrellas Michelin, incluido el único restaurante con dos estrellas Michelin, L'Atelier de Joël Robuchon Miami.

En total, 65 restaurantes en el sur de Florida (Gran Miami y Miami Beach) fueron reconocidos, lo que representa más de la mitad de todos los restaurantes de la nueva guía Michelin de Florida.

De esos, 29 restaurantes en las tres ciudades (Miami, Orlando y Tampa) fueron honrados con la designación Bib Gourmand, y Miami tuvo los únicos restaurantes que recibieron premios especiales en las categorías Sommelier del Año y Cocteles Excepcionales.

La ceremonia se realizó luego del anuncio realizado en noviembre pasado por la Oficina de Visitantes y Convenciones del Gran Miami (GMCVB) y las principales entidades de turismo del estado para asociarse con Michelin y traer la reconocida guía culinaria a Florida.

LISTA DE RESTAURANTES CON ESTRELLAS MICHELIN:

L’Atelier de Joël Robuchon (Dos estrellas)

Ariete

Boia De

Cote Miami

The Den at Sushi Azabu Miami

Elcielo Miami

Hiden

Le Jardinier

Los Félix

Stubborn Seed

The Surf Club Restaurant

LISTA DE RESTAURANTES RECONOCIDOS CON LA DISTINCIÓN BIB GOURMAND EN MIAMI:

Bachour

Chug's Diner

DOYA

El Turco

Ghee Indian Kitchen

Hometown Barbecue Miami

Itamae

Krüs Kitchen

La Natural

Lucali

Lung Yai Thai Tapas

Mandolin Aegean Bistro

Michael's Genuine

Phuc Yea

Red Rooster Overtown

Sanguich De Miami

Tinta y Cafe

Zak The Baker

Zitz Sum

La selección completa de la lista la puede conseguir en https://guide.michelin.com.